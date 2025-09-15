SEC se prepara para complementar estudios con útiles escolares

Con el objetivo de complementar una educación básica accesible y digna para todos los estudiantes, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) Sonora, ha lanzado una licitación para la compra de útiles escolares con el objetivo de armar 114 mil 896 paquetes escolares para el presente ciclo escolar.

Aunque no han especificado cuánto será el monto de inversión, se aclara dentro del Boletín Oficial del Gobierno del Estado, que el recurso utilizado será cien por ciento por parte del Gobierno de Sonora, pero será hasta el cierre de la convocatoria cuando presenten las propuestas para elegir la más conveniente.

Los paquetes escolares consistirán en una bolsa ecológica para útiles que contendrá un cuaderno forma profesional cuadro grande de 100 hojas, un cuaderno forma profesional rayado de 100 hojas, un cuaderno de forma italiana blanco de 100 hojas, una caja lápices de colores largos, una goma para borrar, un bolígrafo tinta negra, un bolígrafo tinta azul, unas tijeras de punta redonda, un pegamento en barra grande, un sacapuntas y tres lápices del no.2.

En esta convocatoria se destaca que cada uno de los cuadernos contarán con una portada emblemática que distinga y resalte paisajes y elementos característicos de Sonora como lo es la fauna y flora del desierto, más los logos del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Educación y Cultura.

De tal manera que cada uno de los elementos que contenga la bolsa ecológica, estarán rotulados y además las portadas de cada cuaderno contará con un apartado especial para que los estudiantes indiquen el nombre, escuela, grupo y material, además al llevar una portada con un lugar destacado del Estado, también contendrá una breve reseña del sitio, mientras que el resto de los materiales, solo contarán con el slogan oficial del Gobierno del Estado.