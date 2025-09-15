Los accidentes de motos en Navojoa siguen cobrando vidas, durante la última semana dos personas perdieron la vida a causa de percances viales, pero además, contabilizándose decenas de tripulantes con lesiones graves, confirmó la Comisaría de Seguridad Pública Municipal.

A pesar de que se ha registrado un cambio en el comportamiento de quienes conducen este tipo de unidades, con la portación del casco protector y el apego a los límites de velocidad, el tema continúa siendo foco rojo.

El pasado sábado, un accidente entre motociclistas cobró la vida de un hombre de 48 años de edad de nombre Darío, además de dejar a otro gravemente herido sobre la curva del Jopo, en la carretera que conecta a San Ignacio con Bacobampo.

Su cuerpo quedó tendido sobre el asfalto, mientras que el otro motociclista fue trasladado de emergencia por un vehículo particular a un hospital de la ciudad para que recibiera atención médica.

Anteriormente, un joven perdió la vida en un hecho similar sobre la calle Pesqueira, al norte de la ciudad.

Ante el registro de incrementos en accidentes viales, explicaron que se mantiene el plan de poner en acción el operativo radar, precisamente para regular la circulación vial y evitar que se conduzca a exceso de velocidad.

No obstante, pidieron a las familias el priorizar la seguridad, realizando recomendaciones constantes a quienes conduzcan alguna motocicleta, considerando los riesgos que se puedan presentar y evitando seguir sumando casos a las estadísticas.