Pescadores del sur de Sonora exigen apoyo en Cámara de Diputados

Integrantes del Frente Pesquero del Sur de Sonora demandaron apoyos para frenar la crisis del sector, que ha sido agravada por diversos problemas de contaminación.

Al participar en un foro de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, destacaron la importancia de la actividad, que es una de las pilares de la economía de esta región.

La exposición estuvo a cargo de Miguel Ángel Galaviz Carlón, Eleazar López Gutiérrez y Rigoberto Gastélum, en representación del Frente Pesquero, que encabeza José Luis Gastélum Leyva.

Los trabajadores del mar indicaron que desde hace varios años han sufrido, principalmente en Huatabampo y Yavaros, la invasión de zonas de pesca por granjas camaroneras, barcos sardineros y embarcaciones de arrastre.

También expusieron el daño ambiental ocasionado por salineras e industrias; la contaminación del canal de Las Ánimas; la falta de plantas tratadoras de aguas residuales en poblados pesqueros, así como el incumplimiento de leyes ambientales y pesqueras, sin sanciones por parte de las autoridades competentes.

"Ya es tiempo de que se penalice a quienes violan la ley y destruyen el medio ambiente que nos da de comer", exigieron los representantes del Frente.

Asimismo, dijeron que, gracias a la unidad existente entre los pescadores, seguirán luchando por condiciones más justas para sus familias y por la preservación de los recursos naturales de la región.

"Estamos convencidos de que, organizados, podemos lograr el cambio que tanto necesita nuestro sector. No vamos a bajar los brazos", subrayaron.

Finalmente, agradecieron el apoyo del presidente municipal, Alberto Vázquez Valencia; el secretario de Economía, Aram Espinoza, y el coordinador de Pesca Lauro Pérez, quienes facilitaron la logística para la participación en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

"Urge mano dura y soluciones a los muchos problemas que afectan a la pesca ribereña tradicional": Frente Pesquero