Reconocen al Aeropuerto Internacional de Hermosillo

Por segunda ocasión en este año, reconocen nuevamente al Aeropuerto Internacional de Hermosillo que forma parte del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), pero en esta ocasión fue con la acreditación Nivel 2 en el programa de experiencia al pasajero del consejo internacional de aeropuertos, informó Jesús Humberto Sandoval Camacho, director del aeropuerto.

Explicó que este reconocimiento valida el esfuerzo realizado en la terminal aérea en aspectos clave como análisis, estrategia, medición, mejora continua, gobernanza y cultura organizacional, además de reflejar el compromiso del aeropuerto por ofrecer a sus usuarios una experiencia de viaje integral y de clase mundial.

"Este reconocimiento para el Aeropuerto Internacional de Hermosillo refleja la dedicación de nuestro equipo y de GAP por innovar y ofrecer un aeropuerto confiable, eficiente y de calidad. Sabemos que por nuestra terminal transitan a diario miles de pasajeros con necesidades distintas, y estamos atentos a ello mediante una escucha constante", expresó Sandoval Camacho.

Añadió que esta acreditación les hace saber que están haciendo las cosas bien y que los inspira a seguir avanzando en esta ruta de mejora continua, siempre priorizando al pasajero como centro de la operación. "Gracias a estas acciones, quienes viajan desde y hacia Hermosillo encuentran procesos más claros, servicios diseñados para su comodidad y un entorno que responde a las expectativas internacionales de calidad".

En 2024 el Aeropuerto Internacional de Hermosillo atendió a 2.1 millones de pasajeros y en el periodo enero-agosto 2025 van 1.4 millones de viajeros, posicionándose, así como un referente nacional en conectividad y calidad de servicio.

El director del aeropuerto, también informó que otros aeropuertos reconocidos dentro del GAP aparte de Hermosillo, son el de Guadalajara, Tijuana, Los Cabos, Puerto Vallarta y Guanajuato.