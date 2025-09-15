  • 24° C
Sonora

VIDEO | Momento exacto cuando maestro de secundaria fallece mientras cantaba de "A mi manera"

Su hermana presume que su deceso pudo haber sido provocado por una enfermedad preexistente del corazón; los hechos, en Sonora

Sep. 15, 2025
En un hecho doloroso, un maestro que cantaba durante una presentación en la plaza de Magdalena de Kino, Sonora, falleció en cuanto terminó su presentación

Quien perdió la vida cantando la hermosa canción fue identificado como Luis, de 61 años de edad, cuya muerte, que conmocionó a los presentes, se registró el 13 de septiembre, aproximadamente a las 20:40 horas.

Paramédicos de Cruz Roja fueron alertados de lo que estaba pasando en el templete, quienes aplicaron maniobras de reanimación; sin embargo, nada funcionó, por lo que se dictaminó su muerte.

EL MOMENTO DE SU MUERTE

El lamentable hecho quedó consignado en video, y se ve el momento justo cuando el docente de secundaria durante su interpretación empieza a sentirse mal; tanto, que se apoya en el teclado para no caer.

Sin embargo, el malestar fue creciendo y mientras la música continuaba hacia el término de la melodía, se recarga en el teclado, como si estuviese durmiendo; sin embargo, en cuestión de segundos se desplomó ante la mirada atónita del público, que no entendía lo que estaba pasando.

De acuerdo con información, las causas del fallecimiento del profesor Luis podrían haber sido naturales, derivada, probablemente, de una afección cardiaca preexistente, informó la hermana del docente.

Edel Osuna
