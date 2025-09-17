  • 24° C
Sonora

Monzón mexicano intensifica lluvias

Gobierno de Sonora informa incremento en las probabilidades durante la semana

Sep. 17, 2025
El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informa que hoy y durante toda la semana se mantendrán las probabilidades de lluvia en la Entidad.

El monzón mexicano, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y condiciones de divergencia, generará tormentas eléctricas con lluvias ligeras a moderadas (5 a 50 mm), acompañadas de rachas de viento superiores a 60 km/h, principalmente en horario vespertino, afectando regiones del norte, centro, noreste, noroeste, este y sur del Estado.

imagen-cuerpo

Asimismo, se mantiene en vigilancia una nueva zona de baja presión en el Océano Pacífico, la cual podría evolucionar a tormenta tropical en los próximos días. Al momento, presenta un 60 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas.

Además, se espera que continúe el ambiente cálido, con sensaciones térmicas superiores a los valores que registren los termómetros.

Recomendaciones

  • Resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas.
  • Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con encharcamientos.
  • Revisar y mantener limpios los desagües del hogar.
  • No tirar basura en calles, ya que puede obstruir alcantarillas y provocar inundaciones.
imagen-cuerpo

Protegerse ante altas temperaturas:

  • Usar gorra o sombrero.
  • Aplicar bloqueador solar.
  • Evitar la exposición prolongada al sol.
  • Mantenerse bien hidratado, prefiriendo agua y evitando bebidas azucaradas.
Redacción
