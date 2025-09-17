  • 24° C
Sonora

Cumple Durazo: más de 2 mil obras transforman a Sonora

El gobernador del Estado destaca que en el último año se han ejecutado 539 proyectos

Sep. 17, 2025
En cuatro años de administración, se han realizado dos mil 081 obras para el rescate de espacios públicos, vialidades e infraestructura urbana, con una inversión de 483 millones de pesos. Tan solo en el último año se concretaron 539 proyectos con un recurso de 125 millones de pesos.

El titular del Ejecutivo estatal señaló que Sonora se transforma con un Presupuesto de mil 217 millones de pesos destinado a infraestructura municipal en los rubros de salud, educación, deporte y desarrollo urbano. También se recuperaron espacios públicos icónicos de las ciudades, con una inversión superior a los 880 millones de pesos desde 2021 a la fecha.

imagen-cuerpo

Destacó los trabajos en el Centro Histórico de Hermosillo, donde se rescataron recintos emblemáticos que dan identidad, tales como el Mercado Municipal, la Biblioteca Gerardo Cornejo y la Catedral Metropolitana de la capital.

En materia de pavimentación, se destinaron mil 100 millones de pesos para calles en 16 municipios, y con un recurso de 225 millones de pesos se rescataron parques y plazas en todo el Estado.

imagen-cuerpo

En áreas de sano esparcimiento, como el malecón de Huatabampito, se invirtieron 100 millones de pesos, a los que se sumarán próximamente los proyectos en San Carlos, Guaymas, Empalme, Puerto Peñasco y Bahía de Kino.

También se trabaja en el rescate integral del conjunto de la Laguna del Náinari, el Parque Infantil y el Deportivo Álvaro Obregón, en el Municipio de Cajeme.

imagen-cuerpo

El gobernador Durazo Montaño dio a conocer que se iniciará la primera etapa de la ampliación a cuatro carriles en la carretera Hermosillo-Miguel Alemán, para brindar mayor seguridad vial a quienes transitan por esa rúa.

imagen-cuerpo

"Con el Programa Transforma Sonora, en apoyo a los municipios, hemos realizado dos mil 081 obras, con una inversión de 483 millones de pesos. Tan sólo en el último año ejecutamos 539 proyectos, por 125 millones de pesos"

Alfonso Durazo

Redacción
