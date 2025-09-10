Clima en Sonora hoy 10 de septiembre: Esta noche llegará el frente frío número 3

Basándose en la valoración y análisis de la información meteorológica en general y con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y diferentes fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora.

De acuerdo a Protección Civil, los efectos del monzón mexicano en interacción con divergencia ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias ligeras a moderadas (5 a 25mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre el oriente y sur en horario vespertino.

PANORAMA

Se mantiene en vigilancia una zona de baja presión sobre el océano Pacífico, la cual pudiera evolucionar a tormenta tropical durante el próximo fin de semana. Al momento mantiene 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico durante las próximas 48 horas.

Finalmente, durante la tarde noche de hoy, el frente frío (No. 3) se aproximará a la frontera noroeste del Estado de Sonora, generando moderadas rachas de viento y un ligero descenso en las temperaturas.

PRONÓSTICO DEL CLIMA

Ciudad Obregón amaneció con una temperatura mínima de 27°C con una humedad relativa del 90%, se espera un valor máximo de 36°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados y 40% de probabilidad de precipitación.

Navojoa amaneció con una temperatura mínima de 26°C con una humedad relativa del 90%, se espera un valor máximo de 37°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos con algunos intervalos nubosos y 60% de probabilidad de precipitación.

Guaymas amaneció con una temperatura mínima de 28°C con una humedad relativa del 85%, se espera un valor máximo de 33°C. Se podrían presentar vientos promedios de 20 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos mayormente despejados y 20% de probabilidad de precipitación.

Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 28°C con una humedad relativa del 70%, se espera para hoy un valor máximo de 39°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados y 20% de probabilidad de precipitación.

Nogales amaneció con una temperatura mínima de 19°C con una humedad relativa del 60%, se espera un valor máximo de 33°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados y 40% de probabilidad de precipitación.

San Luis Río Colorado amaneció con una temperatura mínima de 23°C con una humedad relativa del 35%, se espera un valor máximo de 39°C. Se podrían presentar vientos promedios de 15 km/h con rachas de 60 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de precipitación.

Agua Prieta amaneció con una temperatura mínima de 20°C con una humedad relativa del 60%, se espera un valor máximo de 35°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y 20% de probabilidad de precipitación.