  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 10 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Clima en Sonora hoy 10 de septiembre: Esta noche llegará el frente frío número 3

Se mantiene en vigilancia una zona de baja presión sobre el océano Pacífico, la cual pudiera evolucionar a tormenta tropical

Sep. 10, 2025
Los efectos del monzón mexicano en interacción con divergencia ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias ligeras a moderadas
Los efectos del monzón mexicano en interacción con divergencia ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias ligeras a moderadas

Basándose en la valoración y análisis de la información meteorológica en general y con base en información del Servicio Meteorológico Nacional y diferentes fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió el pronóstico del clima en Sonora.  

De acuerdo a Protección Civil, los efectos del monzón mexicano en interacción con divergencia ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias ligeras a moderadas (5 a 25mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre el oriente y sur en horario vespertino.

PANORAMA

Se mantiene en vigilancia una zona de baja presión sobre el océano Pacífico, la cual pudiera evolucionar a tormenta tropical durante el próximo fin de semana. Al momento mantiene 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico durante las próximas 48 horas.

Finalmente, durante la tarde noche de hoy, el frente frío (No. 3) se aproximará a la frontera noroeste del Estado de Sonora, generando moderadas rachas de viento y un ligero descenso en las temperaturas.

PRONÓSTICO DEL CLIMA

Ciudad Obregón amaneció con una temperatura mínima de 27°C con una humedad relativa del 90%, se espera un valor máximo de 36°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados y 40% de probabilidad de precipitación.

Navojoa amaneció con una temperatura mínima de 26°C con una humedad relativa del 90%, se espera un valor máximo de 37°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos con algunos intervalos nubosos y 60% de probabilidad de precipitación.

Guaymas amaneció con una temperatura mínima de 28°C con una humedad relativa del 85%, se espera un valor máximo de 33°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 20 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos mayormente despejados y 20% de probabilidad de precipitación.

Hermosillo amaneció con una temperatura mínima de 28°C con una humedad relativa del 70%, se espera para hoy un valor máximo de 39°C. Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados y 20% de probabilidad de precipitación.            

Nogales amaneció con una temperatura mínima de 19°C con una humedad relativa del 60%, se espera un valor máximo de 33°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados y 40% de probabilidad de precipitación.

San Luis Río Colorado amaneció con una temperatura mínima de 23°C con una humedad relativa del 35%, se espera un valor máximo de 39°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 15 km/h con rachas de 60 km/h. Cielos despejados y 0% de probabilidad de precipitación.

Agua Prieta amaneció con una temperatura mínima de 20°C con una humedad relativa del 60%, se espera un valor máximo de 35°C.  Se podrían presentar vientos promedios de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos despejados y 20% de probabilidad de precipitación.

Luis Flores
Luis Flores
Contenido Relacionado
Aumentan suicidios en Sonora: Inegi
Sonora

Aumentan suicidios en Sonora: Inegi

Septiembre 10, 2025

La tasa en el país es de 6.8 por cada 100 mil habitantes, informó el Instituto

La Diócesis de Nogales tendrá nuevo obispo este miércoles; Monseñor José Luis Cerra ya está en Sonora
Sonora

La Diócesis de Nogales tendrá nuevo obispo este miércoles; Monseñor José Luis Cerra ya está en Sonora

Septiembre 09, 2025

El primer obispo mexicano nombrado por León XIV recibirá la ordenación episcopal en una misa presidida por el Nuncio Apostólico

Lorena cobra más vidas, abuelitos son encontrados sin vida
Sonora

"Lorena" cobra más vidas, abuelitos son encontrados sin vida

Septiembre 09, 2025

El hecho se presentó en comunidad de El Salado en Álamos, perdieron la vida al colapsar su vivienda durante las pasadas lluvias