La Diócesis de Nogales tendrá nuevo obispo este miércoles; Monseñor José Luis Cerra ya está en Sonora

Tras casi año y medio sin obispo, la Diócesis de Nogales, Sonora, dará la bienvenida este miércoles 10 de septiembre a Monseñor José Luis Cerra Luna, quien recibirá la ordenación episcopal en una misa solemne que se celebrará en el domo de la Universidad Binacional, en esta ciudad fronteriza.

Monseñor Cerra arribó este martes a Hermosillo de Mons. Eugenio Lira Rugarcía, obispo de Matamoros, diócesis de origen del nuevo pastor de Nogales.

LLEGA A UNA DIÓCESIS JOVEN QUE ESPERABA NUEVO OBISPO

La Diócesis de Nogales es una de las más jóvenes del país. Fue erigida por el Papa Francisco en marzo de 2015, cuando nombró como su primer obispo a Mons. José Leopoldo González.

El territorio de la nueva diócesis pertenecía anteriormente a la Arquidiócesis de Hermosillo, que fue dividida para dar paso a la creación de esta circunscripción eclesiástica en el norte del país.

El 19 de marzo de 2024, el Papa Francisco nombró aMons. José Leopoldo González como obispo de la Diócesis de San Juan de los Lagos, Jalisco. Desde entonces, la sede de Nogales permanecía vacante y era administrada apostólicamente por Mons. Ruy Rendón Leal, arzobispo de Hermosillo.

PRIMER OBISPO MEXICANO NOMBRADO POR LEÓN XIV

En junio de 2025, el Papa León XIV nombró a José Luis Cerra Luna, hasta entonces sacerdote de la Diócesis de Matamoros, como segundo obispo de Nogales. Desde ese momento comenzaron los preparativos para su llegada a tierras sonorenses.

Tras diversas reuniones, se determinó que la ordenación episcopal y toma de posesión se llevaran a cabo el miércoles 10 de septiembre.

ASÍ SERÁ LA ORDENACIÓN EPISCOPAL

De acuerdo con el programa oficial, el nuevo obispo llegará a las 10:00 a.m. al municipio de Ímuris, Sonora, donde será recibido por sacerdotes y fieles de la región. A las 11:00 a.m. se llevará a cabo la profesión de fe y el juramento de fidelidad en la Catedral Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en Nogales. Posteriormente, al mediodía, Mons. Cerra sostendrá un encuentro con medios de comunicación.

La misa de ordenación episcopal y toma de posesión está programada para las 5:00 p.m., en el domo de la Universidad Binacional de Nogales. A ahí recibirá la mitra y el báculo propio de los obispos y a partir de ese momento, Monseñor José Luis Cerra Luna estará al frente de la Diócesis de Nogales.

Se espera la participación de numerosos obispos provenientes de distintas diócesis del país, así como de presbíteros de Sonora y Tamaulipas, quienes acompañarán al nuevo obispo en este día tan significativo para la Iglesia en la región.