  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 9 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

La Diócesis de Nogales tendrá nuevo obispo este miércoles; Monseñor José Luis Cerra ya está en Sonora

El primer obispo mexicano nombrado por León XIV recibirá la ordenación episcopal en una misa presidida por el Nuncio Apostólico

Sep. 09, 2025
El nuevo pastor de la Iglesia Católica en la frontera de Sonora llegó a Hermosillo hoy.
El nuevo pastor de la Iglesia Católica en la frontera de Sonora llegó a Hermosillo hoy.

Tras casi año y medio sin obispo, la Diócesis de Nogales, Sonora, dará la bienvenida este miércoles 10 de septiembre a Monseñor José Luis Cerra Luna, quien recibirá la ordenación episcopal en una misa solemne que se celebrará en el domo de la Universidad Binacional, en esta ciudad fronteriza.

Monseñor Cerra arribó este martes a Hermosillo de Mons. Eugenio Lira Rugarcía, obispo de Matamoros, diócesis de origen del nuevo pastor de Nogales.

LLEGA A UNA DIÓCESIS JOVEN QUE ESPERABA NUEVO OBISPO

La Diócesis de Nogales es una de las más jóvenes del país. Fue erigida por el Papa Francisco en marzo de 2015, cuando nombró como su primer obispo a Mons. José Leopoldo González.

El territorio de la nueva diócesis pertenecía anteriormente a la Arquidiócesis de Hermosillo, que fue dividida para dar paso a la creación de esta circunscripción eclesiástica en el norte del país.

El 19 de marzo de 2024, el Papa Francisco nombró aMons. José Leopoldo González como obispo de la Diócesis de San Juan de los Lagos, Jalisco. Desde entonces, la sede de Nogales permanecía vacante y era administrada apostólicamente por Mons. Ruy Rendón Leal, arzobispo de Hermosillo.

PRIMER OBISPO MEXICANO NOMBRADO POR LEÓN XIV

En junio de 2025, el Papa León XIV nombró a José Luis Cerra Luna, hasta entonces sacerdote de la Diócesis de Matamoros, como segundo obispo de Nogales. Desde ese momento comenzaron los preparativos para su llegada a tierras sonorenses.

Tras diversas reuniones, se determinó que la ordenación episcopal y toma de posesión se llevaran a cabo el miércoles 10 de septiembre.

imagen-cuerpo

ASÍ SERÁ LA ORDENACIÓN EPISCOPAL

De acuerdo con el programa oficial, el nuevo obispo llegará a las 10:00 a.m. al municipio de Ímuris, Sonora, donde será recibido por sacerdotes y fieles de la región. A las 11:00 a.m. se llevará a cabo la profesión de fe y el juramento de fidelidad en la Catedral Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en Nogales. Posteriormente, al mediodía, Mons. Cerra sostendrá un encuentro con medios de comunicación.

La misa de ordenación episcopal y toma de posesión está programada para las 5:00 p.m., en el domo de la Universidad Binacional de Nogales. A ahí recibirá la mitra y el báculo propio de los obispos y a partir de ese momento, Monseñor José Luis Cerra Luna estará al frente de la Diócesis de Nogales.

Se espera la participación de numerosos obispos provenientes de distintas diócesis del país, así como de presbíteros de Sonora y Tamaulipas, quienes acompañarán al nuevo obispo en este día tan significativo para la Iglesia en la región.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Lorena cobra más vidas, abuelitos son encontrados sin vida
Sonora

"Lorena" cobra más vidas, abuelitos son encontrados sin vida

Septiembre 09, 2025

El hecho se presentó en comunidad de El Salado en Álamos, perdieron la vida al colapsar su vivienda durante las pasadas lluvias

Dr. Vagón llegará a Sonora para brindar atención médica
Sonora

Dr. Vagón llegará a Sonora para brindar atención médica

Septiembre 09, 2025

El tren de la salud estará del 23 de septiembre al 14 de noviembre

Bienestar en espera de instrucciones para activar apoyo a damnificados
Sonora

Bienestar en espera de instrucciones para activar apoyo a damnificados

Septiembre 09, 2025

De acuerdo a Protección Civil, fueron los municipios del sur de Sonora los que resultaron con afectación fuertes, debido a inundaciones