Bienestar en espera de instrucciones para activar apoyo a damnificados

Hasta el momento, por parte del Gobierno Federal, no hay indicaciones de entregas de apoyos extras para damnificados del sur del Estado, a través de la Secretaría del Bienestar, informó Octavio Almada Palafox, delegado de Bienestar en Sonora.

Esto derivado de las pasadas lluvias y las afectaciones que se reportaron en algunas viviendas, principalmente por motivos de inundación causado por el ciclón "Lorena", que mantuvo el clima con lluvia constante, lo que provocó también fuertes corrientes de ríos y arroyos.

"Ya se hizo una evaluación por parte del Gobierno del Estado, pero vamos a esperar a ver el resultado, pero eso no indica que no hay un interés de algún apoyo para los damnificados del sur del Estado", expresó Almada Palafox.

El funcionario añadió que para dar seguimiento a este tema y a los afectados, hay probabilidades que después de que el Gobierno del Estado tenga el resultado de la evaluación de daños se monte una mesa de coordinación de labores para trabajar en ello.

"Nosotros vamos a seguir trabajando en coordinación entre Gobierno Federal y Estatal, tal como lo hemos hecho con la entrega de apoyos de pensiones, Sembrando Vida y otros, los cuales se han otorgado de manera constante", dijo el delegado de Bienestar en Sonora.

De acuerdo a reportes de la Coordinación Estatal de Protección Civil, fueron los municipios del sur de Sonora los que resultaron con afectación fuertes, debido a inundaciones, mientras que en Hermosillo aunque se registraron corrientes de agua por las calles, fue una colonia la más afectada, y en general también reportaron daños en carreteras que impedía el paso a los pobladores.