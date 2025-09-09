  • 24° C
Sonora

En Agua Prieta realizan labores de rescate de oso

Recibieron reporte en la madrugada y por horas ha permanecido en un árbol

Sep. 09, 2025
Hasta las 18 horas de este martes el Ayuntamiento reportó que el animal aún se encontraba montado en la parte alta de un árbol y para atender el caso también se procedió a notificar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Desde la madrugada de este martes el Ayuntamiento de Agua Prieta recibió el reporte del avistamiento de un oso deambulando por las calles de la ciudad, el cual subió a un árbol y hasta el momento no lo han podido bajar, informó el alcalde, José Manuel Quijada Lamadrid.

Son los bomberos, Protección Civil Municipal de Agua Prieta, así como personal de Seguridad Pública Municipal, quienes llegaron al lugar para atender el reporte de la presencia de un oso en la colonia Centro.

"El reporte lo recibimos en la madrugada, y el oso únicamente se movió en el sector de la calle 2 y 3 de la avenida 37 a la 38", dijo el alcalde de Agua Prieta.

Hasta las 18 horas de este martes el Ayuntamiento reportó que el animal aún se encontraba montado en la parte alta de un árbol y para atender el caso también se procedió a notificar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil recordó que estos casos es importante mantener la calma y resguardarse, así como marcar la línea telefónica 911.

Leova Peralta
