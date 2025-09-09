Recibe George Papanicolaou Navojoa 100 mil pesos a través de rifa anual

Un total de 100 mil pesos fue lo que se logró recaudar a través de la rifa anual de mil dólares que realizó el grupo de voluntarias en beneficio de la Agrupación George Papanicolaou de Navojoa, I.A.P, con el objetivo de reunir fondos y seguir ayudando a pacientes con cáncer.

Este martes, se realizó la entrega oficial del premio al ganador, siendo en esta ocasión Lucia Natalia Narváez Garcés, con el número 641, quien resultó agraciada, en un evento que se ha convertido en una tradición anual por parte de George Papanicolaou Navojoa.

Teresa de Jesús Coronado, quien es administradora en la Agrupación, describió que al igual que en años anteriores, la comunidad colaboró con la compra de boletos, por lo que se cumplió con la meta de ingresar 100 mil pesos y seguir con la labor de ayuda.

A nombre del voluntariado de la Agrupación, resaltó que se obtuvieron recursos con los que se podrá apoyar con viáticos y atenciones a los 32 pacientes con diferentes diagnósticos de cáncer que se tiene, en el que se incluyen 30 mujeres y dos hombres.

"Es un gran ingreso que ayuda mucho, como en cada año es organizado por un grupo de voluntarias y lo recaudado es para apoyar en tratamientos oncológicos de nuestros pacientes", informó.

La Agrupación George Papanicolaou cuenta con sus instalaciones por la calle Allende #604 entre Talamante y Cuauhtémoc en la colonia centro, sin embargo, ante la ayuda que emprenden día con día, siempre se presentan todo tipo de necesidades, por lo que estas actividades representan una manera de seguir apoyando, ayuda que brindan desde 1992.

Por ello, se pidió a la comunidad el sensibilizar sobre la importancia de ayudar, dado que muchos pacientes dependen de los ingresos que recibe la Agrupación, para poder seguir con sus tratamientos y acudir en tiempo y forma a las citas médicas.