Muere capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga en práctica de tiro en Sonora

La Secretaría de Marina (Semar) informó sobre el fallecimiento del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien perdió la vida en un presunto accidente durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora.

UN DECESO QUE OCURRE EN MEDIO DE DÍAS DIFÍCILES

La noticia llega apenas un día después de que el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez fuera hallado sin vida en su oficina, en lo que se reportó como un suicidio. Estos hechos han generado un ambiente de consternación dentro de la institución.

MENSAJE DE CONDOLENCIAS DE LA SECRETARÍA DE MARINA

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la Semar expresó su profundo pesar por la pérdida de Del Ángel Zúñiga y envió condolencias a su familia. La dependencia aseguró que los seres queridos del capitán recibirán todo el apoyo correspondiente, conforme a lo establecido por la ley.

TRAYECTORIA EN LA ADUANA DE MANZANILLO

Antes de ser asignado a Sonora, Adrián Omar del Ángel Zúñiga estuvo al frente de la aduana del puerto de Manzanillo, en Colima. De acuerdo con información del periodista Héctor de Mauleón, el capitán dejó ese cargo tras un acuerdo con Rafael Marín Mollinedo, entonces titular de Aduanas, y con el almirante Rafael Ojeda, quien dirigió la Secretaría de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

UN CIERRE MARCADO POR LA INCERTIDUMBRE

El fallecimiento del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga ha causado conmoción tanto dentro como fuera de la Marina. Su trayectoria en áreas clave de seguridad y control portuario lo convertía en una figura relevante dentro de la institución. La dependencia ha reiterado su compromiso de brindar respaldo a la familia en este difícil momento.