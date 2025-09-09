  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 9 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Muere capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga en práctica de tiro en Sonora

La noticia llega apenas un día después de que el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez fuera hallado sin vida en su oficina

Sep. 09, 2025
Muere capitán Adrián Omar del Ángel
Muere capitán Adrián Omar del Ángel

La Secretaría de Marina (Semar) informó sobre el fallecimiento del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien perdió la vida en un presunto accidente durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora.

UN DECESO QUE OCURRE EN MEDIO DE DÍAS DIFÍCILES

La noticia llega apenas un día después de que el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez fuera hallado sin vida en su oficina, en lo que se reportó como un suicidio. Estos hechos han generado un ambiente de consternación dentro de la institución.

MENSAJE DE CONDOLENCIAS DE LA SECRETARÍA DE MARINA

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la Semar expresó su profundo pesar por la pérdida de Del Ángel Zúñiga y envió condolencias a su familia. La dependencia aseguró que los seres queridos del capitán recibirán todo el apoyo correspondiente, conforme a lo establecido por la ley.

TRAYECTORIA EN LA ADUANA DE MANZANILLO

Antes de ser asignado a Sonora, Adrián Omar del Ángel Zúñiga estuvo al frente de la aduana del puerto de Manzanillo, en Colima. De acuerdo con información del periodista Héctor de Mauleón, el capitán dejó ese cargo tras un acuerdo con Rafael Marín Mollinedo, entonces titular de Aduanas, y con el almirante Rafael Ojeda, quien dirigió la Secretaría de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

UN CIERRE MARCADO POR LA INCERTIDUMBRE

El fallecimiento del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga ha causado conmoción tanto dentro como fuera de la Marina. Su trayectoria en áreas clave de seguridad y control portuario lo convertía en una figura relevante dentro de la institución. La dependencia ha reiterado su compromiso de brindar respaldo a la familia en este difícil momento.

Brayam Chávez
Brayam Chávez
Contenido Relacionado
Cabildo de Navojoa da luz verde al Primer Informe de Gobierno
Sonora

Cabildo de Navojoa da luz verde al Primer Informe de Gobierno

Septiembre 09, 2025

También autorizó el Teatro Auditorio "Romeo Gómez Aguilar" como sede de la sesión solemne para este 16 de septiembre, donde será presentado

Habrá justicia para quienes sufren por agua; anuncia Oomapasn Al Mil por el Oriente
Sonora

Habrá justicia para quienes sufren por agua; anuncia Oomapasn "Al Mil por el Oriente"

Septiembre 09, 2025

Va dirigido a los usuarios afectados por la escasez, podrán regular su adeudo con mil pesos

Álamos se recupera de los daños por las pasadas lluvias
Sonora

Álamos se recupera de los daños por las pasadas lluvias

Septiembre 09, 2025

Se están recuperando accesos y rehabilitando caminos para dar respuesta a la ciudadanía, confirmó el alcalde Samuel Borbón Lara