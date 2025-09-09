  • 24° C
Sonora

Cabildo de Navojoa da luz verde al Primer Informe de Gobierno

También autorizó el Teatro Auditorio "Romeo Gómez Aguilar" como sede de la sesión solemne para este 16 de septiembre, donde será presentado

Sep. 09, 2025
El cabildo de Navojoa aprobó por mayoría el contenido del Primer Informe de Gobierno a presentarse este próximo 16 de septiembre, así como el declarar como recinto oficial de sesión solemne el Teatro Auditorio "Romeo Gómez Aguilar", donde será presentado a la ciudadanía.

Fue el alcalde Jorge Elías Retes, quien dio a conocer que se trata de una herramienta para dar a conocer las actividades efectuadas en el primer año de gobierno de la administración municipal 2024-2027, plasmado a través de cinco ejes rectores.

El contenido será divido en los ejes: Sostenibilidad Financiera, Servicios y Obra Pública, Desarrollo Económico, Salud y Bienestar, así como Paz y Seguridad.

Explicó que el informe es el resultado de los trabajos realizados por las distintas dependencias municipales en el último año, en el que se destacan los objetivos y la metas alcanzadas, las inversiones realizadas y los alcances que ha tenido Navojoa.

Sin embargo, el contenido del informe no fue aprobado en su totalidad por el grupo de regidores que conforman el cabildo, esto al señalar que solo se tuvieron 48 horas para su revisión, menor al tiempo establecido en el artículo 52 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, el cual marca cinco días para su revisión.

La votación final fue de 18 votos a favor, por tres en contra, por lo que se aprobó el contenido para su remisión al Congreso del Estado y al gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Édgar Coronado
