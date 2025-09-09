Álamos se recupera de los daños por las pasadas lluvias

Álamos se recupera poco a poco de los caminos y accesos que quedaron afectados tras las recientes lluvias y que bloquearon temporalmente el poder entrar o salir a algunas comunidades, describió el alcalde Samuel Borbón Lara.

La primera autoridad municipal, explicó que durante esta semana, se han realizado recorridos en las zonas más afectadas a fin de brindar soluciones, en zonas que quedaron totalmente intransitables o sin el suministro de energía eléctrica como la comunidad de Chorijoa.

"El agua es una bendición, pero ahora nos toca lidiar con los daños colaterales, los desastres de infraestructura que se requieren atender, un ejemplo fue el vado de San Bernardo que presentó daños severos, pero fueron seis vados del mismo tipo que fueron destruidos por las lluvias", explicó.

Sin embargo, también en la cabecera municipal se han atendido afectaciones, con acciones que forman parte de un plan de mejora urbana que tiene como objetivo garantizar vías de acceso seguras y en óptimas condiciones para los habitantes de la localidad, pensando en futuros efectos climáticos.

El munícipe mencionó que los daños provocaron inundaciones y postes caídos en muchas comunidades, por lo cual se ha tenido un trabajo cercano a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para solucionar rápidamente.

Parte de los daños que presentó Álamos, se tuvieron en zonas como el vado del Limón, el vado de San Bernardo, la carretera rumbo al Potrero de Alcantar, el trayecto San Vicente al Colorado, así como el Sabinito por el arroyo las cabras, el cual registró innumerables socavones, en el que la mayoría ya están siendo atendidos.