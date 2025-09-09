Ligera baja del empleo en Navojoa

El municipio de Navojoa registró en el mes de agosto 34 mil 225 empleos formales, 398 menos que en julio, lo que representó una disminución del 1 por ciento, según informes mensuales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Indicó que el sector económico que contabilizó más puestos de trabajo fue la industria de la transformación, con 10 mil 961, seguido por el comercio, con 7 mil 894; servicios para empresas, personas y el hogar, 4 mil 140; agricultura, ganadería y pesca, 3 mil 560; industria de la construcción, 2 mil 888.

En servicios sociales y comunales, 2 mil 786; transportes y comunicaciones, mil 052; industria eléctrica y captación y suministro de agua potable, 486; industrias extractivas, 458.

Con respecto al salario promedio en Navojoa, el Seguro Social informó que fue de 483 pesos diarios, misma cantidad que en julio.

En el caso del municipio de Huatabampo, el IMSS dio a conocer que en agosto se registraron 4 mil 804 empleos, 86 más, en tanto que el salario fue de 411 pesos, cantidad igual que en julio.

En Etchojoa, se contabilizaron 2 mil 549 puestos de trabajo, 13 menos, mientras que el salario promedio fue de 394 pesos diarios, uno más.

En Álamos, se tuvo un registro de mil 254 plazas en agosto, 27 más, en tanto que el salario fue de 540 pesos, cinco menos.