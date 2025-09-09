"Lorena" cobra más vidas, abuelitos son encontrados sin vida

Las lluvias dejadas por el huracán "Lorena" siguen dejando víctimas en el sur de Sonora, esto luego de confirmarse que una pareja de adultos mayores fue encontrada sin vida en la comunidad de El Salado, situada al sur del municipio de Álamos, quienes perdieron la vida a causa del colapso de su vivienda, logrando ser encontrados hasta días después del accidente.

Según autoridades de Álamos, el hallazgo se habría presentado por una persona cercana a la pareja, quienes, al ir a visitarlos durante la mañana del martes, se percató que la vivienda había colapsado, por lo que, al momento de buscar al interior de la vivienda, detectó a las personas atrapadas y sin signos vitales.

CLARIDAD

De acuerdo con los primeros reportes, los cuerpos permanecieron entre los escombros varios días sin que nadie lo advirtiera, desconociéndose la magnitud del accidente hasta el momento en que la persona allegada a la familia habría detectado el hecho.

Las víctimas fueron identificadas como Vidal Borbón Briceño y su esposa Mercedes Hurtado Domínguez, él originario de Campo 16, mientras que ella era originaria del Carrizal, Álamos, ambos con más de 80 años de edad.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar para dar testimonio de los hechos, así como iniciar con los trámites para el levantamiento de los cuerpos.

Con esta tragedia, Álamos se suma a Navojoa, como los municipios que presentaron fallecimientos a causa de las lluvias provocadas por el huracán "Lorena", elevándose el número de víctimas fatales a tres personas.

No obstante, aún hay comunidades de Álamos que se encuentran incomunicadas por su lejanía del centro de la ciudad y las condiciones que presentan algunos caminos.