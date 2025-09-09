  • 24° C
Sonora

Buscadoras por la Paz Sonora reportan nuevo hallazgo

El colectivo agradecí el apoyo y acompañamiento de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, la Policía Estatal y la AMIC

Sep. 09, 2025
En esta búsqueda, también reportaron algunas prendas encontradas, las cuales corresponden a un short talla mediana de color negro en el exterior y verde limón en el interior; un boxer de color azul pero que no se aprecia talla; y una camisola volor azul con círculos blancos.
Son dos osamentas y una persona calcinada, el hallazgo que reportó este martes el colectivo de Buscadoras por la Paz Sonora, en el Municipio de Hermosillo.

Fue en transcurso de la mañana cuando el colectivo hizo el reporte de que tuvieron una búsqueda positiva al encontrar los restos de tres personas, informando que por el momento y por seguridad no se dará a conocer el punto donde fueron encontrados.

"Gracias a Dios que ya podrán regresar a un lugar digno donde podrán ser sepultados por sus familiares y amigos, ya volverán a casa", expresó el colectivo.

Además, informaron que, aunque ya tienen este hallazgo, la búsqueda no ha concluido, y que continuarán en el lugar peinando la zona para descartar que alguien más se encuentre en el punto.

En esta búsqueda, también reportaron algunas prendas encontradas, las cuales corresponden a un short talla mediana de color negro en el exterior y verde limón en el interior; un boxer de color azul, pero que no se aprecia talla; y una camisola color azul con círculos blancos.

Las Buscadoras por la paz Sonora, agradecieron el apoyo y acompañamiento de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, la Policía Estatal y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en Sonora.

En varias ocasiones han resaltado que para hallazgos como este y otros es importante que los familiares pongan la denuncia ante la Fiscalía General debido a que también, de manera gratuita, se procede a la toma de muestra de ADN de familiares directos del desaparecido, lo que facilita la identificación de quienes vayan encontrando.

Leova Peralta
