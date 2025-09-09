Dr. Vagón llegará a Sonora para brindar atención médica

Para brindar atención médica, llega a Sonora el Dr. Vagón el tren de la salud, a través de la fundación Grupo México, quienes prestarán alrededor de 60 mil consultas en las ocho paradas que harán en el Estado, entre las cuales también se contempla Cajeme, informó, Ana Sofía Lanczyner, subdirectora de Salud de la Fundación Grupo México.

Las atenciones que se brindan son gratuitas y el programa está preparado para consultas especializadas en la mujer, auditivos, diabetes, salud visual, rehabilitación física, quiropráctica, nutrición y planificación familiar, además de contar con equipo para estudios de laboratorio, adaptación de anteojos y 70 mil medicamentos también entregados gratis.

"Nosotros revisemos a todos porque lo que queremos es la detección oportuna de cualquier enfermedad. Las fichas se entregan puntualmente a las 6 de la mañana todos los días y son 500 fichas de atención para que tengan acceso a los diferentes servicios de salud que ofrecemos", detalló la subdirectora de Salud de la Fundación Grupo México.

Ana Sofía Lanczyner, resaltó que también cuentan con la capacidad de realizar 42 pruebas de laboratorios diariamente, y aclaró que las fichas solo son para apartar lugar de atención médica, ellos decidirán hacia donde canalizarán al paciente dependiendo lo detectado.

El Dr. Vagón, estará en Sonora del 23 de septiembre al 14 de noviembre, empezando por Agua Prieta del 23 al 27 de septiembre, seguido de Cananea del 29 de septiembre al 3 de octubre, para avanzar a Nogales del 6 al 10 de octubre, y del 13 al 17 de ese mismo mes estará en Puerto Peñasco.

Posteriormente, viajará al centro del Estado, haciendo parada en Benjamín Hill del 20 al 24 de octubre, luego en Hermosillo del 27 al 31 de octubre en la Zona Industrial Ferrocarril, Calle Pilares 9, colonia San Luis.

En Guaymas llegará el 4 de noviembre hasta el 8, en la Antigua Estación del Ferrocarril, Av. Aquiles Serdán 501, colonia Centro.

Finalmente, cerrará sus atenciones médicas en Cajeme del 10 al 14 de noviembre, en Sufragio Efectivo esquina con Av. Ignacio Zaragoza, colonia Centro Urbano No. 1.