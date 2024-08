Recibe Claudia constancia como presidenta electa

Continuar haciendo historia y seguir haciendo de México una Patria grande, en la que participen mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas, fue la invitación que Claudia Sheinbaum Pardo realizó a todos los mexicanos y las mexicanas tras recibir su constancia como presidenta electa.

"Sigamos construyendo juntas y juntos, sigamos construyendo nuestra Patria grande, donde nunca más se escriba una historia sin el pueblo de México; donde nunca más se escriba la historia sin nosotras o, en otras palabras, les digo a todas y a todos: ¡Sigamos haciendo historia!".

Aseguró que este día marca un antes y un después en la Historia de México, no sólo porque se respetó la voluntad de más de 35 millones de mexicanos y mexicanas que emitieron su voto el 2 de junio, sino porque, además, hoy la lucha por la igualdad de las mujeres llega a un punto cúspide con la primera mujer en llegar al máximo puesto de elección popular.

"Hoy, jueves 15 de agosto de 2024 (ayer), con la designación como presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, que confirma nuestro triunfo, tenemos la certeza de que, aunque nos quisieron borrar, no sabían que era cuestión de tiempo para que no sólo se reconociera a las mujeres, también reconocer que somos protagonistas de las grandes transformaciones y que las mujeres podemos también tomar el rumbo de la nación en nuestras manos y en nuestra mente", reconoció.

Reconoció el trabajo que hicieron mujeres a través de la historia, que lucharon por los derechos y las libertades de las féminas de la actualidad.

Durante la celebración de su entrega de constancia Sheinbaum Pardo refrendó su compromiso de gobernar bajo el mandato del pueblo de México, el cual fue continuar con la Cuarta Transformación de la vida pública que, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, logró un cambio en la vida de todos y todas, al dejar atrás los gobiernos neoliberales cuya prioridad era el interés económico sobre los derechos de las y los mexicanos.

Refrendó la importancia de seguir con las reformas constitucionales como es el caso del Poder Judicial, la cual protege a las y los trabajadores del sistema de justicia.

Finalmente, manifestó que hoy comienza la historia del segundo piso de la Cuarta Transformación, en la que se continuará con los principios y valores con los que gobernó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"ESTOY FELIZ, FELIZ": AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó que se siente muy contento, "feliz, feliz", de que Claudia Sheinbaum recibiera, de parte del TEPJF, la constancia que la acredita como presidenta electa.

Destacó que es una mujer preparada, sensible, honrada, "una giganta", y aseguró que pronto se va a constatar que será la mejor presidenta del mundo.

"Estoy muy contento, estoy feliz, feliz. Me da mucho gusto y, repito, no es sólo el hecho de que haya triunfado una mujer de nuestro movimiento, fundadora del movimiento de transformación, es que creo que esto va más allá de intereses de grupos de partidos. Claudia Sheinbaum es una mujer preparada, sensible, honrada. Es lo mejor que le pudo haber pasado a nuestro querido pueblo mexicano. Esto es bueno para todos.

"¡EN MÉXICO TENEMOS PRESIDENTA!": DURAZO

"¡En México tenemos presidenta! Celebro la entrega de la constancia de mayoría a la doctora Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta electa de nuestra nación", externó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

"Las y los sonorenses seguiremos apoyándola en la ruta de cambio verdadero que ha comprometido".

En sus redes sociales, el mandatario estatal publicó que la disputa por la Presidencia de México ha concluido, y dijo que será la "primera mujer que gobierne este país en más de 200 años de vida independiente. Eso es hacer historia. Hará historia dando continuidad y profundizando la labor transformadora emprendida por nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Las y los sonorenses estamos contentos y satisfechos; votamos abrumadoramente por usted el pasado 2 de junio y seguiremos apoyándola en la ruta de cambio verdadero que ha comprometido", puntualizó.

10 FRASES DE CLAUDIA AL RECIBIR CONSTANCIA

Durante su discurso en el acto protocolario, Claudia Sheinbaum subrayó:

1) "Reconozco a las magistradas y magistrados su respeto a la voluntad popular y su ejercicio democrático".

2) "Es la primera vez en 200 años que recibe el reconocimiento de presidenta electa una mujer, presidenta, con ´A´".

3) "El día de hoy, marcado en la historia de México, no llego sola, llegamos todas".

4) "La mayoría de los mexicanos no quieren que regresen los gobiernos al servicio de unos cuantos".

5) "El mandato es claro: continuar y avanzar con la 4T de la vida pública, la que inició en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador".

6) "El pueblo de México también decidió un verdadero sistema de justicia, que sea igual para todas y para todos".

7) "Como primera mujer presidenta de México, actuaré con honestidad y responsabilidad, respetando la independencia de los Poderes, gobernaré para todos los mexicanos".

8) "Tengan la certeza que nos sentiremos cada día más orgullosos".

9) "Estaremos a la altura de las circunstancias y de nuestro hermoso y glorioso pueblo.

10) "Hago el compromiso de no defraudar y poner todo nuestro empeño, conocimiento, corazón, esfuerzo, voluntad y hasta la vida misma para servir a mi patria y a mi pueblo. ¡Qué viva México!".