Claman por vacunas para los recién nacidos

Dayana Guadalupe Cruz Aguirre explicó que desde el 12 de febrero que su hija nació, hasta el momento no le han aplicado este biológico único y las autoridades de Salud solo le han dicho que no hay por el momento.

Madres de niños que hace semanas e incluso meses dieron a luz en diferentes hospitales públicos de Navojoa y de otros municipios del Estado, se muestran preocupadas, toda vez que a sus hijos no les aplicaron la vacuna para la tuberculosis ( BCG ).

"Lo último que me dijeron era que en marzo iban a llegar las vacunas, pero he preguntado en varias ocasiones y me siguen diciendo que no han llegado. He buscado el biológico en hospitales privados y farmacias, pero tampoco hay en existencia"

La joven madre aseguró que, por esta situación, ha evitado sacar a su hija a la calle, para no exponer su salud.



"Yo también evito salir de casa para no enfermarme en esta pandemia, prefiero resguardarme con ella. Es necesario que los niños recién nacidos tengan ese refuerzo, me dice mi madre", indicó.

Casandra es otra madre que dio a luz el 10 de diciembre de 2020 y desde entonces no le han aplicado la vacuna contra la tuberculosis a su hija.

"Lo que me dicen las autoridades de Salud es que no hay vacunas, pero tampoco me dicen cuándo habrá en los hospitales, estoy preocupada porque ya pasó mucho tiempo desde que nació mi bebé", aseguró.

Adilene Armenta es otra madre que recientemente dio a luz a una niña en un hospital de Ciudad Obregón, pero en su esquema de vacunación sigue pendiente de aplicarle la vacuna contra la tuberculosis.