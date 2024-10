Exigen ciudadanos topes en carretera

Debido al incremento de accidentes, habitantes de la Zona Fuerte Mayo demandaron la colocación de reductores de velocidad, topes y señalamientos en la carretera Federal, a la altura del kilómetro 80, en el entronque del Ejido Francisco Sarabia.

Pobladores de dicho ejido, así como del Ejido 24 de Febrero, que pertenecen al Municipio de Huatabampo, pidieron la presencia de autoridades de los tres niveles de Gobierno para realizar una reunión lo más pronto posible, donde se establezcan compromisos de solución.

Porfiria Simbron Nájera, vecina del lugar, señaló que es urgente que Caminos y Puentes Federales (Capufe), o la instancia que corresponda, lleve a cabo las citadas acciones preventivas antes de que se registre un percance con resultados fatales, como el que causó la muerte de un joven de secundaria hace algunos años.

"Así como hay reductores y señalamientos en Bacabachi, también en el Ejido Francisco Sarabia debe hacerse lo mismo; no hay que esperar a que haya un gran accidente para entonces sí actuar", expresó.

Por su parte, habitantes de Estación Don insisten en la colocación de señalamientos de topes en la carretera Federal, a la altura de ése y otros poblados aledaños.

Mayra Nájera Cruz, delegada de la comunidad, informó que se siguen registrando accidentes debido a la falta de señalización.

Señaló que hay topes, pero éstos no sirven de mucho si no están debidamente pintados y no hay señalamientos varios metros antes.

Mencionó que, en febrero de este año, el conductor de un tráiler impactó por alcance a un camión de pasajeros, que estaba disminuyendo la velocidad al llegar a los topes instalados en la zona, lo que dejó un saldo de 15 lesionados.

"Son lugares donde muchas personas cruzan constantemente la carretera Federal, lo que aumenta las situaciones de riesgo"

Vecinos del Ejido Francisco Sarabia