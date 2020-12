Ciudadanos burlan medidas de seguridad en los tianguis

En un recorrido realizado en el tianguis de la colonia Primero Hermosillo, en la capital del estado, los encargados del ingreso de personas y de automóviles indicaron que se les pide portar la mascarilla y se les toma la temperatura, pero cuando el cliente está en el interior no obedece las indicaciones y se lo quitan.

Noticia Relacionada Busca felicidad a través de la alegría de otros

Al cuestionar a personas que no traían el cubrebocas, indicaron que ya es cuestión de suerte contagiarse con el Covid-19; por lo tanto, usarlo o no, no los protegerá.

Por su parte, los locatarios traían todos su mascarilla: sin embargo, no en todos los puestos se observaba el frasco de gel para desinfectar.