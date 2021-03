Cierran acceso a Huatabampito

"Nuestra petición es muy simple: que el Gobierno se quite del lugar donde está cobrando y que a nosotros nos permita pedir una cuota, que sería voluntaria; queremos hacer valer y que se nos respete nuestra jurisdicción como comunidad indígena", dijo la comisaria María de los Ángeles Ramírez Borbón.

Señaló que el dinero que se recaude con los cobros a los vacacionistas debe ser para obras de beneficio para la gente que vive en los 10 poblados pertenecientes a la comisaría.

"Pero las autoridades municipales no nos dejan cobrar, no es justo, no queremos que el Ayuntamiento se lleve el dinero que debe ser para Moroncárit, donde tenemos muchas necesidades como la del arreglo de un tanque elevado y un módulo y ambulancia de Cruz Roja", agregó.

Los manifestantes dijeron que el Gobierno de Huatabampo argumenta que los cobros son para la limpieza de las playas, "pero la pregunta es qué hacen entonces con los recursos, que son muchos, que les dan las cervecerías precisamente para eso".