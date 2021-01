Cierra 2020 con 612 accidentes viales

Aseguró que para el 2021 esperan que la contingencia sanitaria disminuya, toda vez que esta emergencia además de provocar cansancio en el personal, ha generado un fuerte impacto económico en el servicio.

Noticia Relacionada Piden mayos apoyos ante bajas temperaturas

"Además de ser un servicio agotador para el personal, continencia sanitaria por el coronavirus ha resultado muy costosa para Cruz Roja; sin embargo, el principio más importante de nuestra institución es la humanidad", resaltó.

Comentó que a pesar de todo esto, el personal voluntario de la benemérita sigue apoyando a las personas y enfermos de Covid para que sean trasladados en la ambulancia a un hospital.

"Realmente al inicio nuestro personal tuvo miedo, porque no sabían a qué se iban a enfrentar; era algo que nunca se había visto. En los 33 años que tengo en Cruz Roja no me había tocado ver algo tan fuerte y peligroso para el voluntariado", expresó.