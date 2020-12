Choferes de plataforma, preocupados por las actuales restricciones

"Creo que no nos va afectar demasiado. La vez anterior, cuando también se puso la restricción, no nos afectó mucho; al contrario, creo que teníamos un poco más de trabajo, porque a la gente le daba miedo salir en su carro y pienso que estaba vez va ser algo parecido, porque muchas personas prefieren no usar el transporte público, me refiero al camión y los taxis", explicó Jairo.

Por su parte, Carlos, otro conductor de servicio de transporte por plataforma, aseguró que el trabajo fue a cuentagotas.

"Con lo de las nuevas medidas que están poniendo, sí nos va a volver afectar. como pasó hace unos meses, que no hubo nada de trabajo; o sea, sí salía trabajo, pero no era como antes que un viaje tras otro y otro; o sea, va estar a goteo todo saliendo los viajes, pero a ver cómo va en estos meses ojalá y se mejore ya".

Muchos hermosillenses usan este servicio para trasladarse hacer el mandado de la semana, asistir al médico o a comprar medicinas, y los choferes esperan que lo sigan haciendo, pues con el cierre de antros y bares podrían verse las negras.

Afirmaron qué durante este fin de semana por las noches si se sintió el bajón, pues fueron pocas las personas que pidieron un carro después de las 23:00 horas.

También exhortaron a la ciudadanía a utilizar el cubrebocas cuando soliciten el servicio, pues es por el bien de los usuarios y de los conductores.