Centro Ecológico de Sonora da refugio a una venada cola blanca

El Centro Ecológico de Sonora brindó refugio a una venada cola blanca. El animal fue encontrado por una familia de Navojoa, quien procedió a alimentarlo tras encontrarlo, pero al no tener éxito, lo puso en manos de profesionales para un mejor cuidado.

La venada tendría aproximadamente dos semanas de vida y ya se encuentra a cargo del Centro Ecológico, donde trabajarán para brindarle todas las condiciones que necesita para su bienestar.

LA VENADA COLA BLANCA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO

Desde el Centro Ecológico explicaron que la venada se encuentra a cargo de un profesional ecológico y que tendrá mejores condiciones de resguardo y un espacio adecuado para crecer y reproducirse junto con otros ejemplares de su especie.

Se encuentra en buen estado de salud, aunque con el correr del tiempo se determinarán sus posibilidades de sobrevivencia.

El venado cola blanca es una especie endémica y común en la zona, por lo que se aconseja no interferir con los ejemplares silvestres y permitir que cumplan su ciclo natural. Vive en diferentes ecosistemas y en México se los suele ver por los bosques secos de las laderas montañosas. Se alimenta de arbustos y hierbas.

Es un animal muy perseguido por cazadores en toda su área de distribución, pero no se considera en riesgo. Las autoridades advierten que tanto la caza como mantener en cautiverio a animales silvestres sin autorización constituye un delito federal, dado que para su tenencia se requieren permisos específicos.

En caso de observar algunos de estos animales, se ruega comunicarse con las autoridades o con el Centro Ecológico para mantener el bienestar de los mismos y evitar daños mayores.