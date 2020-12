Celebran Día de la Discapacidad

"Estos estímulos son para decirles que no están solos, mientras tengamos el amor y fortaleza para levantarnos todos los días y salir adelante junto a los nuestros, esa es responsabilidad de uno mismo, pero también de quienes estamos para servir, de hacer bien nuestro trabajo para que estímulos de apoyo a la discapacidad puedan llegar a todo el Estado", subrayó.

Zárate Félix resaltó la importancia de hacer equipo, Estado y municipios, dejando claro que los colores no importan, sino las causas, que son a favor de las personas que más necesitan ayuda.

"La lucha por la inclusión, por la discapacidad es una lucha que debemos dar todos, pero debemos darla con mucho amor y enfoque, demostrando las capacidades y fortalezas de las familias y personas que viven la discapacidad", expresó.

En Cajeme, se entregaron 78 estímulos económicos que suman un total de 219 mil 500 pesos; cheques que recibió el Sistema DIF municipal para hacerlos llegar a cada familia.

Además, dentro del marco de esta conmemoración anual, se hizo entrega de proyectos productivos a Miguel Hermes Amaya Amaya, de 54 años, quien con el apoyo de su esposa e hijos instalará una carpintería al recibir material con un costo de 25 mil pesos.

"Me acerqué a DIF y ellos me ofrecieron el proyecto, ellos me ayudaron todo lo que va del año, no pensé que fuera ser tan rápido, le doy muchas gracias a la gobernadora y todos sus colaboradores, porque es algo muy bonito, muy motivante poder salir adelante con medios propios, estoy súper agradecido", dijo.

Hermes comentó que para sacar adelante a su familia, desde hace años se dedica a hacer cocinas y muebles de todo tipo, pero no contaba con las herramientas necesarias que ahora recibió del Sistema DIF en Sonora.

A su vez, Raúl Fernando Valenzuela Corral, de 46 años, mejorará su negocio de elaboración y venta de tamales, con insumos que representan una inversión de 20 mil pesos.

De manera simultánea, en el Municipio de Huatabampo, el coordinador de la Comisión Estatal de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Antonio Cruz Casas, a nombre de DIF Sonora entregó 17 estímulos económicos y proyectos productivos a personas con algún tipo de discapacidad, integrantes de la Tribu Mayo.

Otro beneficiario fue Francisco Javier Buitimea Flores, de 43 años, quien recibió los insumos necesarios para la instalación de un abarrotes, mientras que Amelia Higareda Sánchez, de 51 años, junto con su madre y hermana elaborará joyas de bisutería para venta.