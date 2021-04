Carros chocolate no serán detenidos en Bahía de Kino

El director del Departamento de Tránsito de Hermosillo dijo que, tanto a los carros chocolates como a los locales, se les realizarán las mismas recomendaciones y las mismas infracciones en caso de caer en alguna.

"Este tipo de vehículos que participen en alguna falta en la Ley de Tránsito o conducción punible, estos vehículos son detenidos, fuera de eso no habrá o no hay una instrucción especial para no permitir que estos vehículos circulen, únicamente se les sancionará o detendrá cuando realicen una falta", recalcó.