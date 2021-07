Cárcel de “crystal”

Un año de infierno vivió Rocío por su adicción al “crystal”, droga que la llevó a permanecer en una “cárcel” estando en libertad. A los 26 años conoció el mundo de las drogas y a los 27 pudo lograr su rehabilitación.

“Estuve un año drogándome, no me importaba nada, ni mis tres hijos, ni tampoco me importaba mi familia. Me hice muy rebelde y le contestaba muy fuerte a mi madre”, platicó.