Movimiento por el Libre Tránsito descalifica informe de Capufe en Sonora

Alfonso Canaán rechazó el informe de Caminos y Puentes Federales acerca de que hay 75 mil beneficiarios con el chip preferencial en el sur de Sonora

Por: Raúl Armenta Rincón

El Movimiento por el Libre de Tránsito en Sonora descalificó la información de Caminos y Puentes Federales (Capufe), con respecto a que 75 mil automovilistas del Sur de la Entidad se han beneficiado con el programa del chip preferencial.

"No es cierto eso, son mentiras, la verdad es que la gran mayoría de esos 75 mil no tienen el chip; no se vale engañar a la gente con ese tipo de información", declaró Alfonso Canaán Castaños, dirigente de la agrupación.

Sostuvo que Capufe opera ese programa con muchos trámites y requisitos, "muy engorrosos, con miles de trabas, aunado a una mala atención del personal, con el fin de hartar a los solicitantes para que éstos finalmente desistan".

"Por eso es que ha habido muchas manifestaciones de protesta en las casetas, porque no hay un real libre tránsito para los sonorenses; estos son los hechos verdaderos; hay muchísimos automovilistas a los que se les ha negado ese beneficio", afirmó.

INCUMPLEN COMPROMISO

Mencionó que las autoridades federales y estatales se han comprometido en varias ocasiones a que, con solamente la credencial de elector, se acredite la residencia en Sonora y se obtenga el chip, "pero no se ha cumplido ese compromiso".

Canaán Castaños dijo también que, una vez que Claudia Sheinbaum asuma la Presidencia de la República, "la vamos a buscar, pediremos una audiencia, en la que le plantearemos esta problemática, mediante un diálogo civilizado".

Finalmente, el dirigente del Movimiento por el Libre Tránsito en Sonora, lamentó que, además de que no se cumple con el libre tránsito en la Carretera de Cuatro Carriles, se continúa con acciones represoras e intimidantes contra todas aquellas personas que se manifiestan en las casetas de peaje como, por ejemplo, Alba Luz Borbón.

"Esperemos que con Claudia Sheinbaum podamos tener respuestas positivas a nuestras demandas", puntualizó Alfonso Canaán.