Cáncer de mama: Por su familia y encomendada a Dios "Petrita" logra superar la enfermedad

Octubre 20, 2024 - 11:22 a.m.

En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, año con año hay historias de superación que son dignas de contar, mujeres resilientes que con fe y la esperanza de luchar por su vida logran dejar atrás el trago amargo del cáncer de mama.

Petra Romero Sialiqui, conocida por su familia como "Petrita", es un ejemplo de cómo las adversidades se pueden superar, luego de que hace casi siete años le fue detectado cáncer de mama, en aquel momento, un bulto extraño en una de sus mamas levantó su inquietud para acudir al médico.

La pérdida de peso y algunas señalas de deterioro en su cuerpo le hicieron creer en aquel entonces que la enfermedad estaba en ella.

Después de algunos exámenes clínicos y la valoración médica, la noticia fue amarga, tenía cáncer de mama. En compañía de su madre fue testigo de una de las noticias que "mueven" a la familia, sin embargo, el deseo por salir adelante, ver por sus hijos y luchar por su vida la llevó a iniciar su tratamiento.

"Mi mamá fue quien me dio la noticia, ella recibió el resultado, fue una noticia muy dura, pero realmente yo ya presentía algo, ya lo que me quedaba era ver por mi familia y empezar a luchar", narró.

En ese entonces, a la edad de 39 años fue sometida a tratamiento médico, fue necesario el extirpar una de sus mamas e iniciar con las quimioterapias y la lucha por salvar su vida.

"Es un proceso muy duro, todo el tratamiento, lo desgastante que fue para mí y mi familia, además del aspecto económico, porque como toda enfermedad es costosa", narró.

Cada 21 días durante seis meses estuvo acudiendo a Hermosillo para luchar contra el cáncer de mama.

LA ESPERANZA

Pero la luz al final del túnel llegó: El tratamiento dio resultado y logró superar la barrera del cáncer de mama, aunque actualmente no se le ha confirmado que su cuerpo está sin él, ella se siente sana y plena, convive con sus padres y sus hijos en la comunidad de los Buayums en Navojoa, en el sur de Sonora, donde aprovecha cada minuto de su vida para dejar atrás esa experiencia.

"Es una prueba que nos pone Dios, una vez me lo dijeron, las peores batallas se las pone Dios a sus mejores guerreros y con ese sentimiento me quedé, uno no escoge lo que le va a tocar", recordó.

En Navojoa, hay instancias como la Agrupación George Papanicolaou quien brinda apoyo a pacientes con cáncer de mama, apoya con viáticos y medicamento, además de apoyo moral para ayudar a quienes sufren la enfermedad.

Esta institución, también ha brindado apoyo a "Petrita", en la medida de lo posible contribuye a que pueda seguir plenamente con su vida.

Aunque en Navojoa las cifras por cáncer de mama son muy variables, la realidad es que ya hay mujeres que desde los 20 años les ha sido detectada la enfermedad, incluso casos de hombres en la misma situación.

"La detección oportuna es clave, no solo en este mes, sino permanentemente, esa es la principal arma para poder salvar vidas", resaltó María del Carmen Miranda, presidenta de la Agrupación George Papanicolaou en Navojoa.