Cae presunto responsable: capturan a Juan Manuel "N" por incendio en Waldo´s Sonora

La detención de Juan Manuel "N", extitular de la (CEPC) en Sonora, ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de las autoridades en tragedias prevenibles. El exfuncionario fue arrestado por autoridades estatales por su presunta relación con las omisiones que rodearon el incendio y explosión ocurridos en una tienda de la cadena Waldo´s en Hermosillo, un hecho que dejó decenas de víctimas y marcó profundamente a la sociedad sonorense.

La aprehensión se llevó a cabo durante la madrugada del 24 de diciembre, en cumplimiento de una orden judicial por el delito de incumplimiento de un deber legal. La investigación señala que González Alvarado se encontraba en funciones durante el periodo en el que no se realizaron las revisiones obligatorias de seguridad en el establecimiento, lo que permitió que continuara operando con graves irregularidades.

LAS OMISIONES SEÑALADAS POR LA FISCALÍA

Una de las principales fallas fue la falta de supervisión para detectar la presencia de un transformador eléctrico dentro de la tienda, situación que no cumplía con la normativa de seguridad. Esta omisión, según la investigación, generó condiciones de alto riesgo que finalmente derivaron en el incendio.

Salió a la luz un oficio fechado el 31 de marzo de 2022, firmado por el propio González Alvarado, en el que se advertían irregularidades en la tienda Waldo´s de Hermosillo. A pesar de conocer estos problemas, el comercio continuó operando sin contar con un plan interno de Protección Civil, un requisito básico para este tipo de establecimientos.

LA TRAGEDIA QUE SACUDIÓ A HERMOSILLO



El 1 de noviembre de 2025, una explosión seguida de un incendio en la tienda ubicada en el cruce de las calles Doctor Noriega y Matamoros provocó una de las peores tragedias recientes en la capital sonorense. El siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 horas y dejó un saldo de al menos 22 personas fallecidas y más de una decena de lesionados.

Tras la detonación, cuerpos de emergencia como Bomberos, Cruz Roja y corporaciones de seguridad acudieron de inmediato al lugar para controlar las llamas, rescatar a las personas atrapadas y evacuar la zona. La magnitud del daño evidenció la falta de medidas preventivas adecuadas.

Juan Manuel "N" se encuentra a disposición de un juez de control, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas durante la audiencia inicial. La Fiscalía sostiene que la falta de supervisión permitió que el riesgo se mantuviera durante años, hasta que ocurrió la tragedia.

El caso ha provocado una fuerte reacción entre la ciudadanía, ya que se trata de un cargo clave cuya función principal es prevenir desastres y proteger la vida de las personas. Hasta el momento, ni la defensa del exfuncionario ni la actual dirección de Protección Civil han emitido una postura oficial adicional.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares de las víctimas y la sociedad en general exigen justicia y garantías de que este tipo de omisiones no vuelvan a repetirse. La tragedia del Waldo´s de Hermosillo se ha convertido en un símbolo del alto costo que puede tener la negligencia institucional.