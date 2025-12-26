  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 26 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Cae presunto responsable: capturan a Juan Manuel "N" por incendio en Waldo´s Sonora

Autoridades realizaron arresto ligado a siniestro ocurrido en tienda de autoservicio, tras investigaciones oficiales, señalan presunta negligencia

Dic. 26, 2025
Cae presunto responsable: capturan a Juan Manuel N por incendio en Waldo´s Sonora

La detención de Juan Manuel  "N", extitular de la (CEPC) en Sonora, ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de las autoridades en tragedias prevenibles. El exfuncionario fue arrestado por autoridades estatales por su presunta relación con las omisiones que rodearon el incendio y explosión ocurridos en una tienda de la cadena Waldo´s en Hermosillo, un hecho que dejó decenas de víctimas y marcó profundamente a la sociedad sonorense.

La aprehensión se llevó a cabo durante la madrugada del 24 de diciembre, en cumplimiento de una orden judicial por el delito de incumplimiento de un deber legal. La investigación señala que González Alvarado se encontraba en funciones durante el periodo en el que no se realizaron las revisiones obligatorias de seguridad en el establecimiento, lo que permitió que continuara operando con graves irregularidades.

imagen-cuerpo

LAS OMISIONES SEÑALADAS POR LA FISCALÍA

Una de las principales fallas fue la falta de supervisión para detectar la presencia de un transformador eléctrico dentro de la tienda, situación que no cumplía con la normativa de seguridad. Esta omisión, según la investigación, generó condiciones de alto riesgo que finalmente derivaron en el incendio.

Salió a la luz un oficio fechado el 31 de marzo de 2022, firmado por el propio González Alvarado, en el que se advertían irregularidades en la tienda Waldo´s de Hermosillo. A pesar de conocer estos problemas, el comercio continuó operando sin contar con un plan interno de Protección Civil, un requisito básico para este tipo de establecimientos.

LA TRAGEDIA QUE SACUDIÓ A HERMOSILLO

El 1 de noviembre de 2025, una explosión seguida de un incendio en la tienda ubicada en el cruce de las calles Doctor Noriega y Matamoros provocó una de las peores tragedias recientes en la capital sonorense. El siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 horas y dejó un saldo de al menos 22 personas fallecidas y más de una decena de lesionados.

Tras la detonación, cuerpos de emergencia como Bomberos, Cruz Roja y corporaciones de seguridad acudieron de inmediato al lugar para controlar las llamas, rescatar a las personas atrapadas y evacuar la zona. La magnitud del daño evidenció la falta de medidas preventivas adecuadas.

Juan Manuel "N" se encuentra a disposición de un juez de control, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas durante la audiencia inicial. La Fiscalía sostiene que la falta de supervisión permitió que el riesgo se mantuviera durante años, hasta que ocurrió la tragedia.

El caso ha provocado una fuerte reacción entre la ciudadanía, ya que se trata de un cargo clave cuya función principal es prevenir desastres y proteger la vida de las personas. Hasta el momento, ni la defensa del exfuncionario ni la actual dirección de Protección Civil han emitido una postura oficial adicional.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares de las víctimas y la sociedad en general exigen justicia y garantías de que este tipo de omisiones no vuelvan a repetirse. La tragedia del Waldo´s de Hermosillo se ha convertido en un símbolo del alto costo que puede tener la negligencia institucional.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Clima en Sonora hoy, 26 de diciembre: Dos frentes fríos afectarán al estado; hoy ingresa uno
Sonora

Clima en Sonora hoy, 26 de diciembre: Dos frentes fríos afectarán al estado; hoy ingresa uno

Diciembre 26, 2025

El SMN y Protección Civil alertan sobre estos dos sistemas frontales, que causarán descenso de temperatura, lluvias y fuertes rachas de viento

Descubren antiguo calendario solar tallado en piedra en el desierto de Sonora
Sonora

Descubren antiguo calendario solar tallado en piedra en el desierto de Sonora

Diciembre 26, 2025

El descubrimiento del instrumento astronómico fue realizado en el sitio arqueológico La Proveedora, ubicado en el municipio de Caborca, por la UNAM

Clima en Sonora hoy, 25 de diciembre: Navidad calurosa, con temperaturas de 35 a 40 °C
Sonora

Clima en Sonora hoy, 25 de diciembre: Navidad calurosa, con temperaturas de 35 a 40 °C

Diciembre 25, 2025

El estado presentará condiciones inestables hoy, con vientos fuertes, lluvias dispersas y variaciones marcadas de temperatura a lo largo del día