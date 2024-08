Cabildo de Navojoa a la espera del Tercer Informe para su análisis

El Cabido de Navojoa está a la espera de recibir el anteproyecto del tercer informe de gobierno del Ayuntamiento Municipal, proceso que se requiere para realizar un análisis y ser aprobado por los regidores.

Carlos Quiroz Romo, regidor del Ayuntamiento de Navojoa, mencionó que en lo particular, no se ha tenido información al respecto sobre el informe de gobierno, por lo que no descartaría que en los próximos días pudieran recibir información, incluso en la próxima sesión de cabildo.

El edil mencionó que este deberá ser presentado el próximo 16 de septiembre, lo que será el término de la actual administración municipal, por lo que consideró que deberá tenerse algunos días de anticipación para que el grupo de regidores pueda conocer su contenido.

"Hasta ahora no tenemos información sobre el informe, probablemente sea en los días próximos cuando se nos dé a conocer para su revisión y ya someterlo aprobación", describió.

Una vez que el informe sea aprobado, su contenido será enviado para su revisión al Congreso del Estado, como parte del proceso que se marca para los Ayuntamientos.

Aunque no se ha anunciado el lugar donde será la entrega oficial del tercer informe, se ha especulado que podría ser el teatro Auditorio Municipal "Romeo Gómez Aguilar" la sede del evento, el cual año con año se ha convertido en el recinto oficial.