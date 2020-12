Busca 2 años a su hijo y lo halla

Al llegar a la Fiscalía General de Justicia para reconocer a su hijo, Cecilia Delgado Grijalva no pudo con su dolor y comenzó a llorar, a lo que un empleado de la Fiscalía salió a callarla para que no perturbara a los que estaban ahí, y que la Fiscal no la escuchara.

Ante esto, la líder del colectivo señaló como inhumanos a su dolor, un dolor que solamente una madre puede sentir al saber que su hijo ya no regresará a sus brazos.

“Estoy súper indignada porque quisieron callarme, un trabajador de aquí de Semefo, no sé de dónde salió y me dice que me calle porque voy a lastimar a la fiscal con mi llanto. ¡Es increíble que me hayan querido callar por eso! Perdí a mi hijo, recuperé a mi hijo, lo encontré en una fosa, de una manera lamentable.

“Es indignante esto la verdad, falta de empatía y solidaridad, que ella como mujer, no puede ser, no es su hijo, no le importa, pero es mi dolor, un dolor profundo que no se lo deseo a nadie, porque yo tenía la esperanza de encontrar a mi hijo con vida”, manifestó.

Cecilia confirmó que los restos que encontró en un predio en la colonia Altares final, son los de su hijo, pero el haberlo encontrado no la parará en su labor de seguir buscando hasta encontrar más cuerpos y brindarles a las familias paz y descanso.