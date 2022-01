Brote de Covid en oficinas del IMSS en Navojoa

Los denunciantes hicieron llegar a Diario del Mayo los estudios que se realizaron en los diferentes laboratorios de la ciudad, donde confirman haber salido positivos a dicha enfermedad.

A pesar de tener el resultado clínico impreso y los síntomas de la enfermedad, la mayoría del personal infectado seguía laborando en las oficinas administrativas, poniendo en riesgo su salud y la de los usuarios.

"A pesar que tenemos Covid seguimos laborando desde el lunes, pero además el virus sigue presente en las instalaciones, pues no hay ventilación, nos estamos contagiando todos cada día que pasa," dijo un trabajador infectado.

Señalan que tan solo el pasado lunes, ocho trabajadores del área de afiliación habían salido positivos al SARS- CoV-2, 5 más del área de auditoría, 2 de pensiones y el resto de cobranza.

"Tenemos mucho miedo porque no hay ventilación, no hay ventanas ... los que todavía no tenemos síntomas, nos tenemos que hacer la prueba en un laboratorio particular, pero para eso nos tendrían que dar un permiso, el cual hasta el momento no lo han autorizado".

Los análisis clínicos en poder de Diario del Mayo refieren fechas del 3 de enero en laboratorios como Químico Valdez, Bio-Químico López, Clínica San José, entre otros.

Todavía la mañana de ayer, una gran cantidad de personas, principalmente adultas acudieron a las oficinas de la subdelegación del IMSS a realizar trámites a las áreas de cobranza, auditorio, afiliaciones, vigencia, personal, seguridad e higiene, sin saber que en las instalaciones había un brote fuerte de Covid.

Los trabajadores hicieron un llamado a la subdelegada, Nadia Michie Hinojosa Taomori para que tome cartas en el asunto y se evite mayores contagios de Covid-19 entre el personal y los derechohabientes.

Una fuente consultada del Seguro Social aseguró a Diario del Mayo que el personal contagiado se encuentra aislado en sus casas, los cuales son casos ambulatorios.

Además, negó que sean más de 20 infectados de

Covid

. El área de Comunicación Social anunció que habrá un comunicado oficial por parte del

Seguro Social

.