Bomberos demandan apoyos

Integrantes de cinco departamentos de Bomberos menos equipados y considerados los más vulnerables del sur de Sonora se reunieron en Etchojoa para dar seguimiento a los requisitos que se deben de cumplir para poder liberar los fondos por reemplacamiento.

Omar Mendoza Sañudo, secretario estatal de la Asociación de jefes de Bomberos de Sonora, aseguró que San Ignacio Río Muerto, Bacúm, Loma de Bacúm, Etnia Yaqui, Benito Juárez y Etchojoa no reciben recursos públicos por no estar al corriente con la documentación, fiscalización y por no contar con un patronato.