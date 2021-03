Bloquearán entrada a Huatabampito

Indígenas de Moroncárit reprueban cobros obligatorios del Ayuntamiento

Dijo que esa medida recaudatoria en este periodo vacacional exhibe una excesiva ambición por el dinero, así como un autoritarismo y una total falta de sensibilidad para evitar los conflictos con los ciudadanos.

“Que no se le olvide al alcalde que yo también soy autoridad y represento a miles de vecinos de 10 comunidades de esta comisaría, por lo que voy a hacer valer mi jurisdicción”, advirtió.

Explicó que los habitantes de Moroncárit acordaron con las autoridades municipales que se pediría una cuota voluntaria a los vacacionistas, pero no una obligatoria como lo están haciendo.

“Por instrucciones del presidente municipal se instaló un paradero obligatorio antes de llegar a la playa de Huatabampito, donde trabajadores del Ayuntamiento exigen un monto de 50 pesos, lo cual es reprobable en estos tiempos de pandemia, cuando mucha gente no tiene dinero; no se vale y no lo vamos a permitir”, sostuvo.

Ramírez Borbón señaló que Díaz Nieblas los quiere ver como si no existieran y no valieran nada, demostrando una postura arrogante y grosera.

Es una persona fría, sin sentimientos e intolerante, no acepta otras opiniones, está acostumbrado a que se cumplan sus órdenes como todo patrón, pero se le olvida que trata con seres humanos que merecen ser escuchados y atendidos, esté o no de acuerdo”.

“El presidente está obligado a acatar las decisiones de las mayorías, pero no somos dejados y sabemos defendernos y lo vamos a hacer, cueste lo que cueste”, subrayó la comisaria.