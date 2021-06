Avanzan los trabajos del elevador en Palacio Municipal de Navojoa

"Son personas igual que todos nosotros, con identidad, con ganas de vivir su vida, además de realizar todas las actividades de la vida diaria en una sociedad, lo que es muy importante", señaló.

Asimismo, Torres Ramírez hizo hincapié en que el elevador sea de uso exclusivo para las personas con alguna condición de discapacidad, adultos mayores, embarazadas, pero que no sea utilizado por otras personas o por funcionarios o personal del Ayuntamiento en general.



"Es una obra que requirió mucho presupuesto y que debe durar muchísimo tiempo, y por eso debemos cuidarla bastante, con un trabajador que siempre esté encargado", agregó.

Reiteró la importancia y necesidad del elevador, ya que hay muchas personas que no pueden realizar algún trámite porque no hay rampas adecuadas y no se contaba con esa obra, por lo que reconoció que el Ayuntamiento haya atendido esta sentida demanda social.



Por su parte, la alcaldesa María del Rosario Quintero Borbón, al supervisar los trabajos, dijo que los navojoenses se merecen esto y más, por lo que su Gobierno construye obras inclusivas, con adaptaciones y espacios, que permitan la transportación y el libre desplazamiento por el interior del Palacio Municipal.

Indicó que el cubo del elevador de tres niveles es de 13.25 metros de altura, 2.20 de frente, por 2.20 de fondo, y cuenta con una capacidad para ocho personas, pero también podrá sostener 630 kilos, es de acero inoxidable, además que se le ha incorporado cableado eléctrico nuevo.