Avanza Plan de Justicia

Como resultado del encuentro de integrantes de la Etnia Yaqui con el gobernador Alfonso Durazo y funcionarios de los tres órdenes de Gobierno que tuvo lugar en Loma de Guamúchil, se acordó iniciar a la brevedad con el desmonte de los terrenos que serán abiertos al cultivo al ponerse en marcha el Distrito de Riego 018 de las comunidades yaquis, revisar el tema de dos jóvenes de la etnia que están detenidos, además de iniciar cuanto antes con mesas de trabajo.

En las mesas de trabajo que iniciarán el martes próximo, se verá cada uno de los temas pendientes, entre ellos el pago de renta por el derecho de vía de la carretera federal 15 y la vía del Ferrocarril, tema en el que el gobernador del Estado planteó la posibilidad de presentarles una propuesta que resuelva de manera definitiva esta problemática; la entrega de agua potable en cantidad suficiente y de buena calidad, así como lo relativo a la comercialización de granos con Segalmex, entre otros asuntos de interés.

En cuanto a la restitución de tierras a la tribu, personal del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI) señaló que al hacer una revisión se determinó que en las áreas conocidas como La Isleta 1 y La Isleta 2 existen 94 y 205 hectáreas que no han sido objeto de expropiación por parte del Gobierno Federal y que pueden ser entregadas cuanto antes; sin embargo, se dijo que están en manos de particulares y se verá la manera de devolverlas a la etnia.

Por lo que toca al desmonte de la superficie a cultivar, el gobernador Alfonso Durazo Montaño dijo que esta actividad la podrían desarrollar empresas con experiencia en el ramo, sugiriendo que, si la etnia tiene alguna empresa de confianza, igualmente se le podría asignar el trabajo, siempre y cuando reúna ciertos requisitos para ello.

Asimismo, pidió a las autoridades tradicionales no obstaculizar el Plan de Justicia Yaqui, que es uno de muy nobles fines, y les dijo que al bloquear la carretera se afecta a ciudadanos que no tienen nada que ver con su problemática, además que no requieren de esas medidas de presión para invitarlo a dialogar.

En el lugar se quedaron el delegado de la Secretaría de Gobernación en Sonora, Máximo Moscoso Pintado y el director del INPI Adelfo Regino Montes, para afinar algunos detalles previos a la instalación de las mesas de trabajo la semana próxima.

En voz del secretario del pueblo de Loma de Guamúchil, Sergio Estrella y del capitán de la tropa Yoemia, Juan Luis Mátuz, las autoridades tradicionales hicieron ver que continuarán reunidos en el sector del danzante, en tanto que no vean la maquinaria iniciar con las labores de despeje de las superficies que se abrirán próximamente al cultivo.