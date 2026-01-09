Autos "chocolate": ¿Qué pasará con los miles de vehículos sin regularizar en Sonora?

El decreto que permitió la regularización de los llamados autos "chocolate" llegó oficialmente a su fin en 2025, lo que cambia el panorama para miles de propietarios de vehículos usados de procedencia extranjera en el país, particularmente en estados del norte como Sonora.

El programa federal que facilitaba la legalización de autos "chocolate" mediante un pago único de 2 mil 500 pesos concluyó el 31 de diciembre de 2025. A partir de esa fecha, los vehículos de origen extranjero ya no podrán regularizarse bajo las mismas condiciones establecidas cuando el esquema fue publicado en 2021.

Las autoridades federales informaron que el decreto cumplió su objetivo, al lograr la regularización de 2 millones 987 mil 839 unidades, principalmente en entidades fronterizas y del norte del país.

¿QUÉ OCURRIRÁ CON LOS AUTOS "CHOCOLATE" EN 2026?

Durante 2026, la regularización de este tipo de vehículos continuará, pero bajo nuevas reglas derivadas de una modificación al artículo primero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2021.

A partir de enero, quienes deseen regularizar un auto "chocolate" deberán cumplir con requisitos específicos y ya no aplicará el esquema simplificado que estuvo vigente durante los últimos años.

Las personas interesadas en importar un vehículo usado de origen extranjero pueden realizar este trámite de forma legal y transparente, conforme al Decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados, el cual fue publicado el 4 de noviembre de 2024 y posteriormente renovado el 5 de noviembre.

De acuerdo con lo establecido en dicho decreto, los automóviles que se pretendan importar deben cumplir con requisitos físicos, mecánicos y de protección ambiental, sin que sea necesario presentar un certificado de origen. Asimismo, los solicitantes deberán cubrir los aranceles correspondientes, los cuales están claramente definidos en la normativa vigente.

En el caso de la región fronteriza, se aplica un arancel del 1 por ciento a los vehículos con una antigüedad de cinco a nueve años, mientras que aquellos con más de 10 años deben pagar un 10 por ciento. Para el resto del país, el decreto establece un arancel del 10 por ciento para los vehículos con más de ocho años de antigüedad.

Las autoridades reiteraron que este esquema busca ordenar la importación de autos usados, garantizar el cumplimiento de estándares ambientales y brindar certeza jurídica a los ciudadanos que opten por este procedimiento.