Clima en Sonora hoy, 9 de enero: Fin de semana muy frío; alertan por posible tormenta invernal

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este viernes 9 de enero.

La dependencia indicó que este día continuarán las condiciones de frío intenso y vientos fuertes en Sonora, derivadas de los efectos de una masa de aire polar asociada a un sistema frontal, de acuerdo con el análisis meteorológico general y datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así como de fuentes oficiales de Estados Unidos.

El pronóstico indica un ambiente de gélido a muy frío en la región montañosa del estado, donde se prevén temperaturas mínimas entre -5°C y 0°C. Estas condiciones se verán reforzadas por la interacción de una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, lo que favorecerá rachas de viento superiores a los 75 km/h en gran parte del litoral sonorense y en zonas serranas del oriente.

POSIBLE TORMENTA INVERNAL EL FIN DE SEMANA

Protección Civil alertó que durante el fin de semana existe la probabilidad de que se forme la segunda tormenta invernal de la temporada, la cual podría provocar un nuevo descenso de temperaturas y vientos intensos en el noroeste del país, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

En Hermosillo, el día inició con una temperatura mínima de 10°C y humedad del 90%. Se espera una máxima cercana a los 21°C, con vientos promedio de 10 km/h y rachas de hasta 60 km/h. El cielo permanecerá despejado y sin probabilidad de lluvia.

En Ciudad Obregón se registró una mínima de 10°C, con una máxima estimada de 25°C. Se prevén condiciones de viento de 10km/h, con rachas de hasta 60 km/h, cielos despejados y sin precipitaciones.

En Nogales, una de las zonas más frías del estado, el termómetro descendió hasta -2°C, con una máxima prevista de 9°C. Habrá vientos moderados con rachas de 50 km/h y cielo despejado.

San Luis Río Colorado amaneció con 8°C, pero se anticipan rachas de viento de hasta 80 km/h, las más intensas del estado, con una temperatura máxima cercana a los 18°C y condiciones secas.

En el sur, Navojoa presentó una mínima de 9°C y podría alcanzar los 27°C durante el día. Se esperan vientos con rachas de 50 km/h y cielo despejado.

Para Agua Prieta, se reportó una mínima de -1°C y una máxima estimada de 11°C. El cielo estará mayormente despejado, aunque con 20% de probabilidad de precipitación, además de vientos con rachas de 50 km/h.

Finalmente, en Guaymas, el amanecer fue de 12°C, con una máxima prevista de 22°C. Se pronostican vientos con rachas de hasta 70 km/h, cielo despejado y sin lluvias.

RECOMENDACIONES ANTE LAS BAJAS TEMPERATURAS

Las autoridades exhortan a la población a abrigarse adecuadamente, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar precauciones en carreteras, especialmente en zonas serranas y costeras, ante la persistencia de condiciones meteorológicas adversas en Sonora.