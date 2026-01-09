La Niña pega a trigueros

Debido a las bajas horas frío registradas en diciembre y la permanencia del fenómeno de La Niña débil, durante el primer trimestre del año —que provoca un invierno cálido y seco— las expectativas para los productores de trigo y frutales son pésimas.

Alejandro Jiménez Lagunes, durante la conferencia “Perspectivas Climáticas de los meses de enero, febrero y marzo del 2026”, resaltó que el invierno en el Valle del Yaqui se presentará con noches frías intermitentes, periodos frecuentes con temperaturas mínimas por arriba del umbral óptimo de 0 a -10 grados Celsius y con ausencia de episodios prolongados de frío continuo, lo que no permitirá alcanzar las horas frío necesarias para el mejor desarrollo del trigo.

El especialista del Comité Estatal de Sanidad Vegetal en Sonora (Cesave) apuntó que el análisis de diciembre de 2025 muestra que, aunque ocurrieron eventos fríos, las temperaturas mínimas no se mantuvieron, por lo que ha sido el mes que registra menos horas frío comparativamente con años análogos como 2017, 2018, 2019 y 2020.

Detalló que las proyecciones para enero indican que es el principal mes para acumular horas frío, pero serán moderadas; mientras que en febrero se presentará un descenso y en marzo prácticamente serán nulas.

En lo que resta del invierno continuarán los días templados, con noches frías, pero sin extremos prolongados, concluyó.

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) indica que de diciembre a marzo se esperan 24 frentes fríos