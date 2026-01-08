INE Sonora en espera de la llegada de recurso

Sonora queda en espera de la llegada de recurso por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que el Congreso de la Unión aprobara un monto de 21 mil 837 millones 221 mil 581 pesos, del cual una parte se destinará para iniciar las actividades correspondientes al año electoral.

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF) este monto corresponde a lo que se utilizará el Instituto para el Ejercicio Fiscal 2026 y que fue ajustada en la Cámara de Diputados aprobando una reducción de mil millones de pesos.

Para este año se contempla destinar presupuesto para cubrir las prerrogativas que constitucional y legalmente corresponden a los partidos políticos con registro nacional; así como la preparación del proceso electoral federal 2026-2027, en el cual se renovará la cámara de diputados y se realizará la segunda mitad de la elección de Magistraturas de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

Cabe destacar que a dicho monto también se deben descontar las prerrogativas otorgadas a los partidos políticos nacionales, que ascienden a 7 mil 737 millones 252 mil 697 pesos, obteniéndose así un presupuesto base de operación y gastos ordinarios para el sostenimiento permanente del Instituto de 14 mil 99 millones 968 mil 884 pesos.

Además, se contemplan erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres por un importe de 62 millones 554 mil 364 pesos; recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes, que será de 7 millones 810 mil 728 pesos.

Por otra parte, también le corresponderá al INE realizar las adecuaciones presupuestarias que considere idóneas y necesarias para poder cumplir con sus atribuciones constitucionales y legales, en un marco que observe su ámbito de autonomía de gestión presupuestaría.