Deja el 2025 incremento en fallecimientos por rickettsia en el Mayo

La región del Mayo cerró el 2025 con uno de los años con mayor letalidad en los casos de rickettsia, en el que en comparativa con 2024, se cerró con un incremento del 72 por ciento en cuanto a la letalidad, teniendo 19 fallecimientos en el año, en comparativa con 2024, cuando se presentaron 11 decesos en la región.

Así lo revelan las estadísticas presentadas a través del Informe Epidemiológico Rickettsiosis en Sonora, el cual confirmó que aunque se tuvo una ligera disminución de casos, los que se contabilizaron fueron en su mayoría letales, dejando un índice más alto de fallecimientos.

En el conteo oficial con el que se cerró el 2025 en la región del Mayo, fueron Navojoa con 14 casos, en el que en ocho de ellos se tuvieron víctimas fatales; seguido de Etchojoa por 6 casos confirmados, en el que todos ellos terminaron en defunción; Benito Juárez con tres casos, todos ellos letales; Huatabampo con tres casos, con una defunción entre ellos, y Álamos con un caso y una defunción, contabilizándose en total 27 casos.

En 2024, el número total de casos fue de 27, pero durante ese año, la letalidad fue menor, con registros fatales que se contabilizaron en Navojoa, Etchojoa y Benito Juárez.

La edad promedio de los casos fatales que se registraron en Sonora durante el pasado 2025, fue de 36 años, en el que en total fueron 52 decesos, con 25 hombres y 27 mujeres.

Autoridades señalaron que aunque no se considera un foco rojo, si vuelve necesario el emprender acciones desde el hogar para evitar que los casos de rickettsia sigan en incremento, tales como eliminar la maleza, revisar a las mascotas y deshacerse de escombros.

DATO:

Una diferencia de ocho casos letales más que en el año previo, fue lo registrado en 2025.