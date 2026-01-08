Regularán visitas del Cerro Tetakawi

Con el objetivo de que los visitantes del Cerro Tetakawi en San Carlos tengan una experiencia más segura en sus actividades de senderismo se propone promover el sitio con guías certificados y capacitados, colocación de señalizaciones preventivas, horarios y registro de ingreso, informó el vicepresidente de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Hermosillo, Julio César Rascón.

Dichas propuestas fueron expuestas ante los dueños del sitio con quienes sostuvieron una reunión para analizar y proponer soluciones viables que permitan mejorar las condiciones de acceso y experiencia para quienes visitan el cerro y esto es derivado del reciente accidente registrado en esta zona donde perdió la vida un turista.

El empresario detalló que dicha reunión fue parte del seguimiento al compromiso con la seguridad y sostenibilidad del turismo en Sonora y que, durante este encuentro, ambas partes coincidieron en la urgencia de implementar medidas estructurales y operativas que regulen el flujo de personas, prevengan accidentes y promuevan un turismo responsable.

“Entre las propuestas analizadas destaca la instalación de un cerco perimetral controlado con puntos de acceso definidos a fin de evitar ingresos no supervisados; la implementación de un sistema de registro o cobro simbólico que permita financiar labores de mantenimiento, señalética de riesgo, presencia de personal de vigilancia y servicios de emergencia básica”, dijo Julio César Rascón.

Añadió que también se contempla la posibilidad de designar horarios de visita y capacidades máximas diarias, en coordinación con autoridades municipales y estatales, así como advertencias en zonas de alto riesgo con sus respectivas recomendaciones claras para senderistas.

La Asociación sonorense de tour operadores, guías y anfitriones turísticos A.C. destacó que la aplicación de rutas guiadas por profesionales acreditados como alternativa segura y enriquecedora para turistas nacionales e internacionales, además de llevar un esquema de concientización a los posibles visitantes al cerro y un programa de capacitación para profesionalizar a los guías interesados en ser líderes de excursionismo.