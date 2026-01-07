Sin aumento a la tarifa, más de medio millón de usuarios se benefician del transporte público en Sonora

Más de medio millón de personas usuarias del transporte público en Sonora se han beneficiado con un servicio modernizado, sin que se haya registrado incremento alguno en la tarifa durante la actual administración, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal señaló que la política de movilidad de su gobierno ha priorizado el acceso al transporte como un derecho social, lo que ha permitido la incorporación de 420 nuevas unidades mediante una inversión público-privada de 616 millones de pesos, así como el equipamiento tecnológico de los camiones para brindar un servicio más seguro, eficiente y moderno.

"Al inicio de mi gobierno recibimos el transporte público con una tarifa de nueve pesos por usuario, misma que hemos mantenido. Este subsidio representa una inversión de 900 millones de pesos y es una forma de refrendar nuestro compromiso con la ciudadanía y con cada una y cada uno de los usuarios", expresó el gobernador.

PANORAMA

El mandatario destacó que tan solo en 2025 se destinaron 900 millones de pesos al subsidio del transporte público, alcanzando un acumulado de 2 mil 641 millones de pesos durante el sexenio. Esta inversión ha permitido conservar el costo del pasaje sin aumentos y apoyar a estudiantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y usuarios en general.

La modernización del transporte público también se ha extendido a municipios del interior del estado. A través del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (Imtes), se reactivó el servicio urbano en localidades como Agua Prieta, Álamos, Moctezuma, Bácum, Quiriego, Bacadéhuachi, Bavispe y Cucurpe, con la incorporación de 13 nuevas unidades tipo van.

FORTALEZA

Cabe destacar que, en 2025, Ciudad Obregón fortaleció su sistema con 41 unidades nuevas, mientras que Guaymas, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado incorporaron 40 camiones para mejorar la conectividad regional. En Hermosillo, se sumaron 49 autobuses, entre ellos tres unidades eléctricas, sentando las bases para una movilidad más sostenible.

Durazo también informó que durante el primer trimestre de 2026 se integrarán 50 nuevas unidades al sistema de transporte público: 21 en Hermosillo, 10 en Cajeme, 10 en Nogales y 9 en Navojoa, como parte del compromiso de garantizar un servicio digno sin afectar la economía de las familias sonorenses.