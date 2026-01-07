En Cajeme van 114 mil 358 vacunas aplicadas

Son más de 114 mil 358 vacunas aplicadas en Cajeme en esta temporada invernal, que corresponde a la suma de las dosis de influenza, Covid-19 y neumococo, informó María Concepción Félix Lares, responsable estatal de vacunación, indicando que la temporada inició el pasado 13 de octubre y culmina en el mes de abril.

La funcionaria de la Secretaría de Salud Pública del Gobierno de Sonora, dijo que a nivel estatal van 555 mil dosis aplicadas, que corresponden a la temporada invernal del 2025-2026 y que el corte de estos datos mencionados son hasta el 4 de enero.

Desglosando la información de los datos de Cajeme se han aplicado 82 mil 375 de influenza; 19 mil 955 de COVID-19 y 12 mil 028 aplicadas para la prevención del neumococo, esto tan solo en el municipio de Cajeme. "El día 3 de abril, pues tenemos para el cierre y esperamos lograr proteger a estas personas que sí nos faltan. El llamado es precisamente para que acudan, porque la temporada de influenza está presente", indicó Félix Lares.

Resaltó que es temporada alta de la influenza, Covid 19 y neumonías. "Queremos que las personas se protejan precisamente con una vacuna que es segura, es gratuita, no tiene que pagar nada, las instituciones están invirtiendo precisamente para asegurar la protección de la temporada".

La responsable estatal de vacunación, dijo que en el tema de la COVID-19, se cuenta con la vacuna moderna, vacuna Pfizer y vacuna contra el neumococo, que está dirigida como esquema también a los adultos mayores de 60 años. Respecto a esto, subrayó que tienen un avance en un promedio general del 65 por ciento.

"Lo ideal es recibirla lo antes posible, todavía en enero nos falta, que es un mes fuerte también para los casos de influenza, para efectos de aplicar las dosis con oportunidad", puntualizó Concepción Félix Lares.