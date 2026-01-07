En 2025 aumentó la afluencia del Aeropuerto Internacional de Hermosillo

En el transcurso del año pasado, el Aeropuerto Internacional de Hermosillo "General Ignacio Pesqueira García", registró un flujo de 2 millones 203 mil 100 pasajeros, lo que representa 46 mil 400 pasajeros más respecto al 2024, informó el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

De acuerdo a los datos presentados, este es el tráfico de pasajeros correspondientes al periodo enero- diciembre 2025 del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, mientras que en 2024 se tuvo un registro de 2 millones 156 mil 700 pasajeros.

Lo anterior se traduce en un crecimiento del 2.2 por ciento en 2025, al registrar 2.1 millones pasajeros nacionales y 82 mil pasajeros internacionales. Tan solo en diciembre transitaron 188 mil 300 pasajeros, de los cuales 179 mil 600 eran de origen nacional y 8 mil 700 internacionales.

Cabe destacar que en 2025 el aeropuerto fue premiado por su excelencia en la experiencia al pasajero, además recibió la acreditación internacional por su compromiso con la accesibilidad para todos los pasajeros y comenzó a operar bajo un nuevo liderazgo del nuevo administrador, Jesús Humberto Sandoval Camacho.

Para este año, el Aeropuerto Internacional de Hermosillo sumará dos nuevos destinos, uno para conectar a Ciudad Juárez y otro con Mazatlán, esto como parte de las gestiones de conectividad que se encuentra realizando la secretaría de economía y turismo del Estado de Sonora.