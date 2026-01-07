Buscan instalar Cruz Roja en Álamos

El empresario hotelero de Álamos, Eduardo Salido Encinas, retomará e impulsará este año el proyecto de una delegación de la Cruz Roja en el Municipio.

Señaló que desde hace más de 10 años el Pueblo Mágico no tiene una delegación de la benemérita institución, que "es muy necesaria".

Explicó que Álamos, además de su población, recibe muchos visitantes cada año, por lo que debería contar con una Cruz Roja para atención prehospitalaria, traslados y otros servicios.

Reconoció que hay un Cuerpo de Bomberos, pero no es suficiente, ya que, por ejemplo, si se presenta un accidente con cuatro o más lesionados, se tiene que esperar a que la ambulancia con que se cuenta regrese por los demás.

"En muchos lugares, que no tienen la importancia y movimiento de nuestro municipio, hay tanto Bomberos como Cruz Roja", agregó Salido Encinas.

Asimismo, subrayó que Álamos tiene un gran número de comunidades, por lo que, además de una delegación de Cruz Roja en la cabecera municipal, también debe haber una subdelegación en el área rural, que podría ubicarse en El Chinal.

El empresario hotelero afirmó que cuenta con el apoyo de las delegaciones nacional y estatal de la institución, cuyos directivos están dispuestos a aportar para la cristalización del proyecto.

Por último, hizo un llamado a los distintos sectores y comunidad en general a que se involucren en el tema, cuyos primeros pasos serían la formación de un patronato y contar con un terreno.

FRASE

"Esperemos contar en este 2026 con más interés y apoyo al proyecto": Eduardo Salido